Victor Nelsson’a sürpriz talip! Championship Galatasaray’ın yıldızı için harekete geçti

Bu sezon performansıyla çok ciddi eleştiri konusu olan Victor Nelsson son dönemde teknik direktör Okan Buruk'un da gözünden düşmüş durumda. Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçındaki çok kötü performansı sonrası bir daha toparlanamayan Danimarkalı stoperle alakalı flaş gelişmeler yaşanıyor.