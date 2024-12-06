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Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı ilk 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası Trabzon'da açılıyor. Son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Trabzonspor, Papara Park'ta Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Bordo mavililer, rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak ve Galatasaray derbisi öncesinde moral bulmak amacında. Teknik direktör Şenol Güneş zorlu randevu öncesinde kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor - Kasımpaşa maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 18:57 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 19:07
Trabzonspor’un Kasımpaşa maçı ilk 11’i belli oldu!

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Trabzonspor, Süper Lig'de 15'inci haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

CANLI TAKİP

Trabzonspor - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.Trabzonspor - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serdar, Batagov, Malheiro, Eren, Mendy, Lundstram, Cham, Vişça, Draguş, Banza

KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Gökhan Gül, Fall, Ribeiro, Ben Ouanes, Da Costa, Opoku, Aytaç Kara, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues

Trabzonspor son 5 maçında 1 galibiyet alabildi (İHA)Trabzonspor son 5 maçında 1 galibiyet alabildi (İHA)

FIRTINA EVİNDE KAZANMAK İSTİYOR

Bu sezon istikrarsız bir dönemden geçen ve şampiyonluk hedefinden uzun süre kopan Trabzonspor, şu ana kadar çıktığı 13 karşılaşmada sadece 3 kez sahadan galip ayrılabildi. Konyaspor, Başakşehir ve Adan Demirspor'u yenebilen Karadeniz temsilcisi 6 beraberlik aldı. 4 kez de rakiplerine yenildi ve 15 puan toplayabildi.

Pedro Malheiro, Trabzonspor'un savunmada en önemli isimlerindne biri (AA)Pedro Malheiro, Trabzonspor'un savunmada en önemli isimlerindne biri (AA)

HEDEF GALATASARAY DERBİSİ

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında verdiği mücadeleden 3 puanla ayrılarak hem çıkışa geçmek hem de Galatasaray derbisi öncesinde moral bulmak amacında. Teknik direktör Şenol Güneş de oyuncularını en iyi şekilde motive etmek adına hafta boyunca mesai harcadı. Rams Park'ta oynanacak mücadele bu sezonun ilk derbi galibiyeti olabilmesi açısından da büyük önem taşıyor.

Simon Banza kart sınırındaki isimlerden biri (AA)Simon Banza kart sınırındaki isimlerden biri (AA)

KART SINIRINDALAR

Bordo mavili ekibin 3 yıldızı Kasımpaşa maçında sarı kart sınırında bulunuyor. Kaptan Uğurcan'ın yanı sıra Simon Banza ve oynaması halinde Okay Yokuşlu, sarı kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Trabzonspor Kasımpaşa maçını Zorbay Küçük yönetiyor (AA)Trabzonspor Kasımpaşa maçını Zorbay Küçük yönetiyor (AA)

DÜDÜK KÜÇÜK'TE

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile karşılaştığı mücadeleyi Zorbay Küçük yönetiyor. Yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Osman Gökhan Bilir üstleniyor. Dördüncü hakem ise Yiğit Arslan.

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