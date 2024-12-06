Trabzonspor son 5 maçında 1 galibiyet alabildi (İHA)

FIRTINA EVİNDE KAZANMAK İSTİYOR

Bu sezon istikrarsız bir dönemden geçen ve şampiyonluk hedefinden uzun süre kopan Trabzonspor, şu ana kadar çıktığı 13 karşılaşmada sadece 3 kez sahadan galip ayrılabildi. Konyaspor, Başakşehir ve Adan Demirspor'u yenebilen Karadeniz temsilcisi 6 beraberlik aldı. 4 kez de rakiplerine yenildi ve 15 puan toplayabildi.