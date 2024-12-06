Trabzonspor, Süper Lig'de 15'inci haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
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Trabzonspor, Süper Lig'de 15'inci haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
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TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serdar, Batagov, Malheiro, Eren, Mendy, Lundstram, Cham, Vişça, Draguş, Banza
KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Gökhan Gül, Fall, Ribeiro, Ben Ouanes, Da Costa, Opoku, Aytaç Kara, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues
FIRTINA EVİNDE KAZANMAK İSTİYOR
Bu sezon istikrarsız bir dönemden geçen ve şampiyonluk hedefinden uzun süre kopan Trabzonspor, şu ana kadar çıktığı 13 karşılaşmada sadece 3 kez sahadan galip ayrılabildi. Konyaspor, Başakşehir ve Adan Demirspor'u yenebilen Karadeniz temsilcisi 6 beraberlik aldı. 4 kez de rakiplerine yenildi ve 15 puan toplayabildi.
HEDEF GALATASARAY DERBİSİ
Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında verdiği mücadeleden 3 puanla ayrılarak hem çıkışa geçmek hem de Galatasaray derbisi öncesinde moral bulmak amacında. Teknik direktör Şenol Güneş de oyuncularını en iyi şekilde motive etmek adına hafta boyunca mesai harcadı. Rams Park'ta oynanacak mücadele bu sezonun ilk derbi galibiyeti olabilmesi açısından da büyük önem taşıyor.
KART SINIRINDALAR
Bordo mavili ekibin 3 yıldızı Kasımpaşa maçında sarı kart sınırında bulunuyor. Kaptan Uğurcan'ın yanı sıra Simon Banza ve oynaması halinde Okay Yokuşlu, sarı kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
DÜDÜK KÜÇÜK'TE
Trabzonspor'un Kasımpaşa ile karşılaştığı mücadeleyi Zorbay Küçük yönetiyor. Yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Osman Gökhan Bilir üstleniyor. Dördüncü hakem ise Yiğit Arslan.