Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi

Sarı-lacivertli ekipte savunma oyuncularından Alexander Djiku ve Samet Akaydin ise kart sınırında. Bu oyuncular Beşiktaş karşısında forma giyip kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta iç sahada oynanacak RAMS Başakşehir müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile oynanan maçta sakatlanan 34 yaşındaki stoper, ameliyat edilmişti.

Siyah-beyazlılarda sakatlıklarını atlatan Felix Uduokhai ile Ernest Muçi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. İki futbolcunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyecekleri netlik kazanmadı.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.