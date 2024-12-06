Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi

Fenerbahçe, geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde deplasmanda çıktığı müsabakayı ise Dzeko, Tadic ve Szymanski'nin golleriyle 3-1 kazanmıştı.
SERDAR TOPRAKTEPE'NİN İKİNCİ DERBİSİ
Siyah-beyazlı ekip, Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından olağanüstü kongreye kadar takımın başında olacağı açıklanan Topraktepe ile geçen sezon da Fenerbahçe derbisinde mücadele etmişti. Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu.
İşte Serdar Topraktepe'nin muhtemel derbi 11'i;
Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Masuaku, Musrati, Salih, Gedson, Rafa Silva, Semih, Immobile.
Fenerbahçe'nin ise Beşiktaş derbisine şu 11'le çıkması bekleniyor;
Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, Dzeko.