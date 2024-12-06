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Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11'ler belirlendi

Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne olacak. Zirvenin uzağında kalan Beşiktaş sahasında şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah beyazlılarda hedef kötü gidişe dur demek ve taraftarlarına derbi hediyesi vermek. Sarı lacivertliler ise dev rakibini yenip Galatasaray ile puanları eşitlemek istiyor. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi yaşanan son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 13:31 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 13:31
Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 7 Aralık Cumartesi günü derbide kozlarını paylaşacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak.

Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi

Ligde oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 32 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Beşiktaş ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 22 puanla 5. sırada yer alıyor.

Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde Jayden Oosterwolde dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü takımla birlikte çalışmalara başladı. Milli futbolcunun kadroda olup olmayacağının kararını teknik ekip verecek.

Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi

Sarı-lacivertli ekipte savunma oyuncularından Alexander Djiku ve Samet Akaydin ise kart sınırında. Bu oyuncular Beşiktaş karşısında forma giyip kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta iç sahada oynanacak RAMS Başakşehir müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile oynanan maçta sakatlanan 34 yaşındaki stoper, ameliyat edilmişti.

Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi

Siyah-beyazlılarda sakatlıklarını atlatan Felix Uduokhai ile Ernest Muçi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. İki futbolcunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyecekleri netlik kazanmadı.

Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.

Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi

BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'a rakip sahada 4 maçtır mağlup olmuyor.

Son olarak 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında, pandemi sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından 19 Temmuz'da oynanan lig maçında rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, ardından çıktığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi

Fenerbahçe, geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde deplasmanda çıktığı müsabakayı ise Dzeko, Tadic ve Szymanski'nin golleriyle 3-1 kazanmıştı.

Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi

SERDAR TOPRAKTEPE'NİN İKİNCİ DERBİSİ

Siyah-beyazlı ekip, Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından olağanüstü kongreye kadar takımın başında olacağı açıklanan Topraktepe ile geçen sezon da Fenerbahçe derbisinde mücadele etmişti. Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu.

Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi

İşte Serdar Topraktepe'nin muhtemel derbi 11'i;

Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Masuaku, Musrati, Salih, Gedson, Rafa Silva, Semih, Immobile.

Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi

Fenerbahçe'nin ise Beşiktaş derbisine şu 11'le çıkması bekleniyor;

Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, Dzeko.

Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi

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