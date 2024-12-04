Konyaspor - Kepezspor | CANLI

Adana Demirspor'u yenerek Süper Lig'in 14. haftasını galibiyetle kapatan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur arıyor. Yeşil beyazlılar, Kepezspor'u konuk ediyor. İki takımın da tek hedefi adını bir üst tura yazdırabilmek. A Spor ekranlarından yayınlanan Konyaspor - Kepezspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.