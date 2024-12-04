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Konyaspor - Kepezspor | CANLI

Trendyol Süper Lig temsilcilerinden Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kepezspor'u ağırlıyor. Yeşil beyazlı ekip sahasında kazanarak adını bir üst tura yazdırmak, konuk takım ise sürprize imza atmak amacında. A Spor ekranlarından yayınlanan Konyaspor - Kepezspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 17:44 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 18:01
Konyaspor - Kepezspor | CANLI

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Adana Demirspor'u yenerek Süper Lig'in 14. haftasını galibiyetle kapatan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur arıyor. Yeşil beyazlılar, Kepezspor'u konuk ediyor. İki takımın da tek hedefi adını bir üst tura yazdırabilmek. A Spor ekranlarından yayınlanan Konyaspor - Kepezspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.


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Konyaspor Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi olmuştu (DHA)Konyaspor Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi olmuştu (DHA)

NASIL GELDİLER?

Ev sahibi Konyaspor, 3. turdan katıldığı organizasyonda 23 Elazığspor'u 4-0 yenerek Kepezspor ile eşleşti. Akdeniz temsilcisi ise Kelkit Hürriyet'i normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten karşılaşmada penaltılarla saf dışı bıraktı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR SONUÇLARI

Iğdır FK: 2-3 :Muş Spor Kulübü
Bandırmaspor: 2-3 :Karacabey Belediyespor
Adana Demirspor: 4-3: Sebat Gençlik SK
Samsunspor: 2-4 :52 Orduspor FK
Alanyaspor: 4-1: Fethiyespor
Fatih Karagümrük: 3-0 :Sarıyer
Çorluspor: 4-2 :Manisa FK
İstanbulspor: 4-1 :Alanya 1221 FSK
24Erzincanspor: 3-0 :Karaköprü Belediyespor
1461 Trabzon FK: 3-1 :Kırklarelispor
Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-2 :Etimesgut Belediyespor
İskenderunspor A.Ş.: 4-1 :Tire 2021 FK
Anadolu Üniversitesi: 1-2 :Bucaspor 1928
Keçiörengücü: 4-1 :Beyoğlu Yeniçarşıspor
Erzurumspor: 3-2 Ayvalıkgücü Belediyespor
Amed SK: 1-0 :Adana 01 FK
Menemen FK: 3-0 :Elazığspor
Gençlerbirliği: 1-0 :Belediye Kütahyaspor
Karşıyaka: 1-2 :MKE Ankaragücü
Konyaspor: - :Kepezspor FAŞ
Bursaspor: - :Van Spor FK

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