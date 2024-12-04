Konyaspor - Kepezspor | CANLI

Adana Demirspor'u yenerek Süper Lig'in 14. haftasını galibiyetle kapatan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur arıyor. Yeşil beyazlılar, Kepezspor'u konuk ediyor. İki takımın da tek hedefi adını bir üst tura yazdırabilmek. A Spor ekranlarından yayınlanan Konyaspor - Kepezspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Konyaspor Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi olmuştu (DHA)
NASIL GELDİLER?
Ev sahibi Konyaspor, 3. turdan katıldığı organizasyonda 23 Elazığspor'u 4-0 yenerek Kepezspor ile eşleşti. Akdeniz temsilcisi ise Kelkit Hürriyet'i normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten karşılaşmada penaltılarla saf dışı bıraktı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR SONUÇLARI
Iğdır FK: 2-3 :Muş Spor Kulübü
Bandırmaspor: 2-3 :Karacabey Belediyespor
Adana Demirspor: 4-3: Sebat Gençlik SK
Samsunspor: 2-4 :52 Orduspor FK
Alanyaspor: 4-1: Fethiyespor
Fatih Karagümrük: 3-0 :Sarıyer
Çorluspor: 4-2 :Manisa FK
İstanbulspor: 4-1 :Alanya 1221 FSK
24Erzincanspor: 3-0 :Karaköprü Belediyespor
1461 Trabzon FK: 3-1 :Kırklarelispor
Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-2 :Etimesgut Belediyespor
İskenderunspor A.Ş.: 4-1 :Tire 2021 FK
Anadolu Üniversitesi: 1-2 :Bucaspor 1928
Keçiörengücü: 4-1 :Beyoğlu Yeniçarşıspor
Erzurumspor: 3-2 Ayvalıkgücü Belediyespor
Amed SK: 1-0 :Adana 01 FK
Menemen FK: 3-0 :Elazığspor
Gençlerbirliği: 1-0 :Belediye Kütahyaspor
Karşıyaka: 1-2 :MKE Ankaragücü
Konyaspor: - :Kepezspor FAŞ
Bursaspor: - :Van Spor FK