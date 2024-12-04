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Bursaspor - Van Spor FK | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bursaspor iel Van Spor FK Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak 5. tura yükselebilmek. A Spor'dan yayınlanan Bursaspor - Van Spor FK maçını canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 20:20 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 20:20
Bursaspor - Van Spor FK | CANLI

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Eski günlerine dönüş sinyalleri veren ve 3. Lig'de 2. sıradaki Karşyaka'nın 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Bursaspor, evinde Van Spor FK ile kozlarını paylaşıyor. A Spor'dan yayınlanan Bursaspor - Van Spor FK maçını canlı izleyebilirsiniz.


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Van Spor FK son maçında Karacabey Belediye Spor'u 2-0 yenmişti (İHA)Van Spor FK son maçında Karacabey Belediye Spor'u 2-0 yenmişti (İHA)

NASIL GELDİLER?

Ev sahibi Bursaspor turnuvaya 1. turdan başladı. Vitraspor'u 1-0 ile eledikten sonra 2. turda Uşak Spor A.Ş.'yi deplasmanda aynı skorla saf dışı bıraktı. 3. turda ise Turgutluspor'u 3-1 mağlup ederek Van Spor FK'nın rakibi oldu. Doğu Anadolu temsilcisi ise turnuvaya bu turdan katıldı.

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