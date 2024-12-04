Bursaspor - Van Spor FK | CANLI

Eski günlerine dönüş sinyalleri veren ve 3. Lig'de 2. sıradaki Karşyaka'nın 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Bursaspor , evinde Van Spor FK ile kozlarını paylaşıyor. A Spor'dan yayınlanan Bursaspor - Van Spor FK maçını canlı izleyebilirsiniz.



ASpor CANLI YAYIN

Van Spor FK son maçında Karacabey Belediye Spor'u 2-0 yenmişti (İHA)

NASIL GELDİLER?

Ev sahibi Bursaspor turnuvaya 1. turdan başladı. Vitraspor'u 1-0 ile eledikten sonra 2. turda Uşak Spor A.Ş.'yi deplasmanda aynı skorla saf dışı bıraktı. 3. turda ise Turgutluspor'u 3-1 mağlup ederek Van Spor FK'nın rakibi oldu. Doğu Anadolu temsilcisi ise turnuvaya bu turdan katıldı.