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Adana Demirspor - Sebat Gençlik Spor maçı (Canlı izle)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Adana Demirspor ile Sebat Gençlik Spor karşı karşıya geldi. Adana Demirspor - Sebat Gençlik Spor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 18:04 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 18:09
Adana Demirspor - Sebat Gençlik Spor maçı Canlı izle

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Adana Demirspor ile Sebat Gençlik Spor karşı karşıya geldi.

Adana Demirspor - Sebat Gençlik Spor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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ADANA DEMİRSPOR - SEBAT GENÇLİK SPOR 11'LER
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Burhan Ersoy, Kadir Karayiğit, Semih Güler, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, F. Shehu, Maestro, Osman Kaynak, A. Aymbetov, M. Nourani

Sebat Gençlik Spor: Ogün Nuhoğlu, Ertuğrul Usta, Furkan Şan, Mert Özmen, Onur Seis, Veysel Sönmezsoy, Gökhan Alsan, Doğukan Kalkışı, Adnan Gülen, Zekeriya Bulut, Taha Balcı

ADANA DEMİRSPOR SEBAT GENÇLİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor Sebat Gençlikspor karşılaşması canlı olarak A Spor ekranlarından yayınlanıyor.

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