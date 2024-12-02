Mourinho’dan dev sürpriz! Gaziantpe maçı 11’ini belirledi

11. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ile Gaziantep FK, ligde 11. kez birbirine rakip olacak.



İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 10 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor.



Sarı-lacivertliler, rakibini 8 kez mağlup ederken, Gaziantep FK 2 müsabakayı kazanabildi.



Söz konusu randevularda henüz beraberlik yaşanmadı. Fenerbahçe'nin 24 golüne, Gaziantep FK 11 golle yanıt verdi.