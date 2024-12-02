Jose Mourinho'dan 3 Türk'e övgü dolu sözler! "Çok zor maçtı!"

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Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Portekizli teknik adam, karşılaşmayı şu sözlerle yorumladı:

"Maça çok güçlü başladık ve erken bitirme fırsatlarımız oldu. Ancak bunu başaramadık. Rakibimizin hem iyi bir teknik direktörü hem de iyi bir takım oyunları var. Maçın ilerleyen dakikalarında baskıyı hissettik. İkinci yarıda ise çok güçlü bir oyun sergiledik. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Ancak Selçuk İnan'ı tebrik etmeliyim; çok zor bir maçtı."