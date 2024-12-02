Şampiyonluk iddiasıyla başladığı sezonda lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde kalan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor.
Siyah beyazlıların tek hedefi kazanarak İstanbul'a 3 puanla dönmek. Hatayspor - Beşiktaş maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Hatayspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
HATAYSPOR: Erce, Cemali, Calvo, Kilama, Kamil Ahmet, Diack, Görkem, Fernandes, Rui Pedro, Rivas, Aboubakar
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Talha, Rashica, Salih, Semih, Immobile, Masuaku, Rafa Silva, Emirhan, Gedson
Beşiktaş'ın kötü gidişatı Galatasaray derbisinde aldığı mağlubiyetle başladı (Takvim.com.tr)
TOPRAKTEPE'DEN DEĞİŞİKLİKLER
Giovanni van Bronckhorst'un takımdan ayrılmasının ardından göreve gelen Serdar Topraktepe, Göztepe maçı sonrası bazı değişiklikler yaptı. Stoper de görev yapan Gabrei Paulista ve Felix Uduokhai'nin yerine Tayyip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu forma giydi. Orta alanda Al Musati'yi kesen Topraktepe burada Salih'i sahaya sürdü. Ayrıca forvet arkasınıda üçleyerek Semih Kılıçsoy'a sol kanatta şans verdi.