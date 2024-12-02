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Hatayspor - Beşiktaş | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta sona eriyor. İki mücadelenin oynandığı akşamda adreslerden biri Hatay. Üst üste aldığı sonuçların ardından önce Hasan Arat'ın görevden ayrıldığı sonrasında da Giovanni van Bronckhorst'un gönderildiği ve birkaç ayrılığın daha yaşandığı Beşiktaş, Hatay'da Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Kaos dolu bir haftayı geride bırakan siyah beyazlılar Maccabi Tel Aviv önünde aldığı 3-1'lik yenilgi de dahil olmak üzere tüm kötü sonuçları geride bırakıp yeni bir sayfa açmak amacında. Hatayspor - Beşiktaş maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 18:53 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 20:43
Hatayspor - Beşiktaş | CANLI

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Şampiyonluk iddiasıyla başladığı sezonda lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde kalan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor.

Siyah beyazlıların tek hedefi kazanarak İstanbul'a 3 puanla dönmek. Hatayspor - Beşiktaş maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Hatayspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizHatayspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

HATAYSPOR: Erce, Cemali, Calvo, Kilama, Kamil Ahmet, Diack, Görkem, Fernandes, Rui Pedro, Rivas, Aboubakar

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Talha, Rashica, Salih, Semih, Immobile, Masuaku, Rafa Silva, Emirhan, Gedson

Beşiktaş'ın kötü gidişatı Galatasaray derbisinde aldığı mağlubiyetle başladı (Takvim.com.tr)Beşiktaş'ın kötü gidişatı Galatasaray derbisinde aldığı mağlubiyetle başladı (Takvim.com.tr)

TOPRAKTEPE'DEN DEĞİŞİKLİKLER

Giovanni van Bronckhorst'un takımdan ayrılmasının ardından göreve gelen Serdar Topraktepe, Göztepe maçı sonrası bazı değişiklikler yaptı. Stoper de görev yapan Gabrei Paulista ve Felix Uduokhai'nin yerine Tayyip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu forma giydi. Orta alanda Al Musati'yi kesen Topraktepe burada Salih'i sahaya sürdü. Ayrıca forvet arkasınıda üçleyerek Semih Kılıçsoy'a sol kanatta şans verdi.

Beşiktaş son galibiyetini Konyaspor'a karşı aldı (AA)Beşiktaş son galibiyetini Konyaspor'a karşı aldı (AA)

TAYYİP İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'taki kaos ortamına sakatlıkların da eklenmesi genç futbolculara şans gelmesini sağladı. Felix Uduokhai'nin forma giymemesi nedeniyle bu bölgede Tayyip Talha Sanuç monte edildi.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk kez 11'de yer aldı. Son oynanan Maccabi Tel Aviv mücadelesinde 45 dakika sahada kalarak en uzun süre mücadele ettiği maçı geçirmişti.

Sakatlığını tamamen atlatan Tayyip'ten taraftarın beklentisi de yüksek..

Hatayspor son maçında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı (AA)Hatayspor son maçında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı (AA)

HATAY CAN DERDİNDE

Bu sezon aldığı sonuçlarla sondan 2. sırada bulunan Hatayspor ise bir an önce bulunduğu yerden kurtulmak amacında. 7 puanı bulunan bordo beyazlılar farkın açılmasına izin vermeden üst sıralara konulmanmayı hedefliyor.

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