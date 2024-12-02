Uzun süredir hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna artık ulaşmak isteyen Fenerbahçe, 14. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Sarı lacivertlilerin tek hedefi yoluna kazanarak devam etmek ve Galatasaray ile olan farkı azaltmak. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇININ İLK 11'LERİ
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Becao, Samet, Kostic, İsmail, Fred, Tadic, İrfan Can, Oğuz, En-Nesyri
GAZİANTEP FK: Dioudis, M'Bakata, Viana, Arda, Sorescu, Maxim, Ndiaye, Ogün, Lungoyi, Kodro, Okereke
Oğuz Aydın Kadıköy'de de siftah yaptı (İHA)
OĞUZ AYDIN GOLLERİNE DEVAM ETTİ
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile karşılaştığı mücadelede gol perdesini Kayseri'de olduğu gibi Oğuz Aydın açtı. Son mücadeldeki formuyla ön plana çıkan gurbetçi futbolcu, İsmail Yüksek'in ön alan baskısı sonrasında Youssef En-Nesyri'nin pasıyla ceza sahasında topla buluştu ve skoru 1-0'a getirdi.
Faslı futbolcu da ligdeki asist sayısını 3'e yükseltti.