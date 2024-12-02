Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, Gaziantep mücadelesinde bazı değişiklikler yaptı. Portekizli çalıştırıcı kart sınırında bulunan Alexander Djiku'nun yerine Rodrigo Becao'yu sahaya sürdü. Orta alanda Sofyan Amrabat'ın yerine İsmail Yüksek forma giyerken 10 numara mevkisinde ise Tadic oynadı. Sırp futbolcunun bölgesinde İrfan Can Kahveci görev yaptı.

Rodrigo Becao Gaziantep FK maçında şans bulan isimlerden biri oldu (AA)

Fenerbahçe'nin golü sonrası sevinç (AA)

İRFAN CAN KAHVECİ 3. KEZ İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de bu sezon 3. kez ilk 11'de sahaya çıktı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde toplamda 9. maçına çıkarken, daha önce Adana Demirspor ve Bodrum FK karşılaşmalarında da ilk 11'de görev almıştı.

İrfan Can, UEFA Avrupa Ligi'nde ise bu sezon Union Saint-Gilloise ve Twente maçlarında ilk 11'de şans bulmuştu. Başarılı futbolcu 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.