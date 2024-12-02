SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe - Gaziantep FK | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta 2 maçla sona eriyor. Adreslerden biri İstanbul. Şampiyonluk mücadelesinde rakibi Galatasaray'ın 2 puan kaybetmesi sonrasında iştahlanan ve aradaki farkı eritme imkanını eline geçiren Fenerbahçe, son sıralardaki Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Sarı lacivertliler zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak ve taraftarıyla daha da bütünleşip iddiasını sürdürmek amacında. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 18:58 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 20:45
Fenerbahçe - Gaziantep FK | CANLI

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Uzun süredir hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna artık ulaşmak isteyen Fenerbahçe, 14. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Sarı lacivertlilerin tek hedefi yoluna kazanarak devam etmek ve Galatasaray ile olan farkı azaltmak. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizFenerbahçe - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇININ İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Becao, Samet, Kostic, İsmail, Fred, Tadic, İrfan Can, Oğuz, En-Nesyri

GAZİANTEP FK: Dioudis, M'Bakata, Viana, Arda, Sorescu, Maxim, Ndiaye, Ogün, Lungoyi, Kodro, Okereke

Oğuz Aydın Kadıköy'de de siftah yaptı (İHA)Oğuz Aydın Kadıköy'de de siftah yaptı (İHA)

OĞUZ AYDIN GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile karşılaştığı mücadelede gol perdesini Kayseri'de olduğu gibi Oğuz Aydın açtı. Son mücadeldeki formuyla ön plana çıkan gurbetçi futbolcu, İsmail Yüksek'in ön alan baskısı sonrasında Youssef En-Nesyri'nin pasıyla ceza sahasında topla buluştu ve skoru 1-0'a getirdi.

Faslı futbolcu da ligdeki asist sayısını 3'e yükseltti.

Rodrigo Becao Gaziantep FK maçında şans bulan isimlerden biri oldu (AA)Rodrigo Becao Gaziantep FK maçında şans bulan isimlerden biri oldu (AA)

MOURINHO'DAN DEĞİŞİKLİKLER

Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, Gaziantep mücadelesinde bazı değişiklikler yaptı. Portekizli çalıştırıcı kart sınırında bulunan Alexander Djiku'nun yerine Rodrigo Becao'yu sahaya sürdü. Orta alanda Sofyan Amrabat'ın yerine İsmail Yüksek forma giyerken 10 numara mevkisinde ise Tadic oynadı. Sırp futbolcunun bölgesinde İrfan Can Kahveci görev yaptı.

Fenerbahçe'nin golü sonrası sevinç (AA)Fenerbahçe'nin golü sonrası sevinç (AA)

İRFAN CAN KAHVECİ 3. KEZ İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de bu sezon 3. kez ilk 11'de sahaya çıktı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde toplamda 9. maçına çıkarken, daha önce Adana Demirspor ve Bodrum FK karşılaşmalarında da ilk 11'de görev almıştı.

İrfan Can, UEFA Avrupa Ligi'nde ise bu sezon Union Saint-Gilloise ve Twente maçlarında ilk 11'de şans bulmuştu. Başarılı futbolcu 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

Fenerbahçeden 4 transfer birden! 2si tamam 2si yoldaFenerbahçeden 4 transfer birden! 2si tamam 2si yolda
Fenerbahçe'den 4 transfer birden! 2'si tamam 2'si yolda
O teklife teşekkür! Fenerbahçede Oğuz Aydın gerçeğiO teklife teşekkür! Fenerbahçede Oğuz Aydın gerçeği
O teklife teşekkür! Fenerbahçe'de Oğuz Aydın gerçeği

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Suriye mesajı: Yakından takip ediyoruz
İran’da Halep sancısı... Manşet manşet Şia fitnesi! Hamaney’in gazetesinden Başkan Erdoğan’a İsrail iftirası Rusya’ya Suriye baskısı
Fenerbahçe - Gaziantep FK | CANLI
Narin Güran davasında Ulusal Kriminal Büro’ya gönderilen görüntüler incelendi: Kırmızı ve beyaz araba detayı dikkat çekti
Hatayspor - Beşiktaş | CANLI
Başkan Erdoğan Engelsiz Türkiye Programı’nda müjdeyi verdi: Yakında genelgeyi yayımlayacağız
Suriye’deki muhalif ilerleyiş Esad’a baston olan İran’ı panikletti! Tahran rotayı önce Şam’a sonra Ankara’ya kırdı | Fidan’dan flaş Suriye açıklaması
Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz: Dijital basın payını almalı!
CANLI | Halep, İdlib, Şam... Ne oluyor ne bitiyor? Tel Rıfat’taki PKK/YPG hançeri söküldü... Terör tünelleri görüntülendi
Tel Rıfat tamam sırada Münbiç var! YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin’den kaçtık itirafı: Efendilerine Bizi kurtarın diyerek yalvardı
Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’e dev talip! Transferde tek şart
MİT’ten kırmızı kategoriye bir çizik! Tel Rıfat’ta PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Hakkari kod adlı Yaşar Çekik etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe’den 4 transfer birden! 2’si tamam 2’si yolda
Gözler Yenidoğan çetesi davasında! 3 sanık savunmasında ne diyecek? Fırat Sarı ile müstehcen konuşmalarımız vardı
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye Wanda Nara’dan misilleme! Silah iddiası sonrası polis kapıya dayandı
SON DAKİKA