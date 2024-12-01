Victor Osimhen Galatasaray'ın en önemli gol silahı (AA)
SİVAS'A GİDECEK
Eyüpspor ile kozlarını paylaşan Galatasaray, gelecek hafta Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde de en soğuk ülkelerden biri olan İsveç'te Malmö'yü yenerek üst grupta kalmaya devam etmeye çalışacak.
Arda Turan ve öğrencileri bu sezon yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor (AA)
EYÜPSPOR'DA KRİTİK EKSİKLER
Eflatun-sarılı takımda Robin Yalçın, Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal sarı-kart cezaları, Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö, Umut Meraş ve Ruben Vezo ise sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemiyor.
Yolların ayrılacağı iddia edilen ve son 3 lig maçında süre alamayan Jonjo Shelvy'nin de yarınki maçta görev alması beklenmiyor.
Arda Turan yıllarca formasını giydiği Galatasaray'a karşı mücadele veriyor (AA)
ARDA TURAN İÇİN ÖZEL MAÇ
Galatasaray altyapısından yetişen ve Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan Arda Turan, Eyüpspor Teknik Direktörü olarak eski takımı Galatasaray'a karşı 3 puan mücadelesi veriyor.
İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona formalarını giydikten sonra Türkiye'ye dönerek Başakşehir'de top koşturan Arda Turan, futbolculuk kariyerini yuvası Galatasaray'da sonlandırdı. Sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran genç antenör, teknik direktörlük kariyerindeki ilk deneyimini Eyüpspor'da yaşıyor.
Eyüpspor'u Süper Lig'e taşıyarak büyük bir başarıya imza atan Turan, bu hafta teknik direktör olarak eski takımına karşı ilk kez sahada yer alıyor.