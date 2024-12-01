Victor Osimhen Galatasaray'ın en önemli gol silahı (AA) SİVAS'A GİDECEK Eyüpspor ile kozlarını paylaşan Galatasaray, gelecek hafta Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde de en soğuk ülkelerden biri olan İsveç'te Malmö'yü yenerek üst grupta kalmaya devam etmeye çalışacak.

Arda Turan ve öğrencileri bu sezon yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor (AA) EYÜPSPOR'DA KRİTİK EKSİKLER Eflatun-sarılı takımda Robin Yalçın, Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal sarı-kart cezaları, Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö, Umut Meraş ve Ruben Vezo ise sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemiyor. Yolların ayrılacağı iddia edilen ve son 3 lig maçında süre alamayan Jonjo Shelvy'nin de yarınki maçta görev alması beklenmiyor.