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Galatasaray'da sakatlık şoku: Abülkerim Bardakcı maça devam edemedi! Korkutan açıklama

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Eyüpspor ile oynanan maçın 37. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Berkan Kutlu dahil oldu. Deneyimli savunmacı stadı koltuk değnekleri ile terk etti. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ise yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun durumunun hiç iyi olmadığını söyledi.

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Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 20:49 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 22:21
Galatasaray’da sakatlık şoku: Abülkerim Bardakcı maça devam edemedi! Korkutan açıklama

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Bileğindeki rahatsızlık nedeniyle kenara değişiklik işareti yapan Abdülkerim, topun taca çıkmasının ardından kendini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sekerek saha kenarına gelen oyuncu, yedek kulübesine yine sağlık görevlilerinin yardımıyla ulaştı.

Abdülkerim'in yerine oyuna Berkan Kutlu dahil oldu.

Abdülkerim Bardakcı (AA)Abdülkerim Bardakcı (AA)

Karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan milli stoper stadı koltuk değnekleri ile terk etti.

Abdülkerim Bardakçı koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı

YENER İNCE'DEN AÇIKLAMA!

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yener İnce yaptığı açıklamada, "Abdülkerim Bardakçı'nın durumu hiç iyi değil." diye konuştu.

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