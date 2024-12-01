Genç stoper Victor Nelsson'un ayrılık ihtimalinin konuşulduğu dönemde formasına iyice ısınırken Victor Osimhen'in yanında Yunus Akgün ve zaman zaman Dries Mertens ile Sallai konumlandı..

Yolların ayrılacağı iddia edilen ve son 3 lig maçında süre alamayan Jonjo Shelvy'nin de yarınki maçta görev alması beklenmiyor.

Eflatun-sarılı takımda Robin Yalçın, Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal sarı-kart cezaları, Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö, Umut Meraş ve Ruben Vezo ise sakatlıkları nedeniyle Galatasaray 'a karşı mücadele edemiyor.

Arda Turan ve öğrencileri bu sezon yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor (AA)

Arda Turan yıllarca formasını giydiği Galatasaray'a karşı mücadele veriyor (AA)

ARDA TURAN İÇİN ÖZEL MAÇ

Galatasaray altyapısından yetişen ve Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan Arda Turan, Eyüpspor Teknik Direktörü olarak eski takımı Galatasaray'a karşı 3 puan mücadelesi veriyor.

İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona formalarını giydikten sonra Türkiye'ye dönerek Başakşehir'de top koşturan Arda Turan, futbolculuk kariyerini yuvası Galatasaray'da sonlandırdı. Sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran genç antenör, teknik direktörlük kariyerindeki ilk deneyimini Eyüpspor'da yaşıyor.

Eyüpspor'u Süper Lig'e taşıyarak büyük bir başarıya imza atan Turan, bu hafta teknik direktör olarak eski takımına karşı ilk kez sahada yer alıyor.