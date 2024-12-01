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Galatasaray - Eyüpspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray,14. haftada Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan sarı kırmızılı ekip zorlu rakibini yenerek hem yenilmezlik serisine bir çentik daha atmak hem en fazla puan toplayan takım olma unvanını korumak hem de Fenerbahçe'nin olası kaybında farkı artırmak amacında. Ayrıca iç sahadaki namağlup serisi de yine çok önemli. Galatasaray - Eyüpspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 17:58 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 19:19
Galatasaray - Eyüpspor | CANLI

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Üst üste kazandığı 2 şampiyonluğun ardından gözünü 5. yldıza diken Galatasaray, 15. haftada Eyüpspor ile Rams Park'ta karşı karşıya geliyor. Okan Buruk ve öğrencileri 3 puanla yoluna devam etmek amacında. Galatasaray - Eyüpspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Galatasaray - Eyüpspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizGalatasaray - Eyüpspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

GALATASARAY - EYÜPSPOR

GALATASARAY: Muslera, Metehan, Davinson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Sallai, Osimhen

EYÜPSPOR: Berke, Dubois, Dorukhan, Taşkın, Claro, Caner, Halil, Emre, Tayfur, Bruno, Thiam

Lucas Torreia 100. maçı nedeniyle plaket aldı (X)Lucas Torreia 100. maçı nedeniyle plaket aldı (X)

LUCAS TORREIRA'YA PLAKET

Galatasaray'ın Eyüpspor ile karşılaştığı Süper Lig mücadelesi öncesi Lucas Torreira'ya 100. maçını oynamasından dolayı plaket takdim edildi.

Başkan Dursun Özbek, saha kenarında Uruguaylı yıldıza plaketini verdi.

Lucas Torreıra'ya 100. maç plaketi

Victor Osimhen Galatasaray'ın en önemli gol silahı (AA)Victor Osimhen Galatasaray'ın en önemli gol silahı (AA)

KADROYA GERİ DÖNDÜLER

Teknik direktör Okan Buruk, Bodrum FK maçında oynatıp AZ Alkmaar karşısında görev vermediği Metehan Baltacı ile UEFA Avrupa Ligi kdrosunda yer almayan Roland Sallai'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Genç stoper Victor Nelsson'un ayrılık ihtimalinin konuşulduğu dönemde formasına iyice ısınırken Victor Osimhen'in yanında Yunus Akgün ve zaman zaman Dries Mertens ile Sallai konumlandı..

Arda Turan ve öğrencileri bu sezon yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor (AA)Arda Turan ve öğrencileri bu sezon yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor (AA)

EYÜPSPOR'DA KRİTİK EKSİKLER

Eflatun-sarılı takımda Robin Yalçın, Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal sarı-kart cezaları, Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö, Umut Meraş ve Ruben Vezo ise sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemiyor.

Yolların ayrılacağı iddia edilen ve son 3 lig maçında süre alamayan Jonjo Shelvy'nin de yarınki maçta görev alması beklenmiyor.

Arda Turan yıllarca formasını giydiği Galatasaray'a karşı mücadele veriyor (AA)Arda Turan yıllarca formasını giydiği Galatasaray'a karşı mücadele veriyor (AA)

ARDA TURAN İÇİN ÖZEL MAÇ

Galatasaray altyapısından yetişen ve Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan Arda Turan, Eyüpspor Teknik Direktörü olarak eski takımı Galatasaray'a karşı 3 puan mücadelesi veriyor.

İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona formalarını giydikten sonra Türkiye'ye dönerek Başakşehir'de top koşturan Arda Turan, futbolculuk kariyerini yuvası Galatasaray'da sonlandırdı. Sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran genç antenör, teknik direktörlük kariyerindeki ilk deneyimini Eyüpspor'da yaşıyor.

Eyüpspor'u Süper Lig'e taşıyarak büyük bir başarıya imza atan Turan, bu hafta teknik direktör olarak eski takımına karşı ilk kez sahada yer alıyor.

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