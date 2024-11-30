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Trabzonspor Alanyaspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan ancak son maçında Adana Demirspor'u 5-0 yenen Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk oluyor. Bordo mavililer geçen haftanın devamını getirerek 3 puanın sahibi olmak ve üst sıralara tırmanmak amacında. Alanyaspor - Trabzonspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 17:59 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 19:09
Trabzonspor Alanyaspor | CANLI

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Şampiyonluk iddiasıyla girdiği sezonda istediği sonuçları elde edemese de ligi en iyi şekilde bitirmek ve Avrupa kupalarına katılmak isteyen Trabzonspor, 14. haftada Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililerin tek hedefi evine zaferle dönebilmek. Alanyaspor - Trabzonspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Alanyaspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizAlanyaspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Makouta, Richard, Janvier, Efecan, Augusto, Cordova.

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Hüseyin, Batagov, Arif, Umut Güneş, Mendy, Cham, Cihan, Draguş, Banza.

Muhammed Cham 3 golle Adana Demirspor maçına damga vurdu (DHA)Muhammed Cham 3 golle Adana Demirspor maçına damga vurdu (DHA)

ADANA DEMİRSPOR'U FARKLI GEÇTİ

Bu sezona şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer almak adına başlayan ancak işlerin istediği gibi gitmediği Trabzonspor, geçen hafta bol gollü geçti. Karadeniz temsilcisi evinde ağırladığı Adana Demirspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla yendi.

Muhammed Cham'ın 3, Simon Banza'nın 2 gol attığı karşılaşamda 1995'ten bu yana en farklı iç saha galibiyeti alındı.

Sergio Cordova (AA)Sergio Cordova (AA)

SAMSUNSPOR'DAN PUAN KOPARDI

Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrasında göreve getirilen Sami Uğurlu ile yeni bir yolculuğa çıkan Alanyaspor, ilk maçında Samsunspor deplasmanındaydı. Turuncu yeşilliler zorlu randevuda rakibinden 1 puan almayı başardı. Bu sonuç Trabzonspor karşılaşması öncesinde takıma moral getirdi ve özgüven kazandırdı.

Akdeniz temsilcisinin golü Sergio Cordova'dan geldi.

Trabzonspor bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet almak istiyor (DHA)Trabzonspor bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet almak istiyor (DHA)

EKSİKLER VAR

Trabzonspor'da Alanyaspor maçı öncesi eksikler dikkat çekiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in kadro dışı bıraktığı isimlerin haricinde sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Stefan Savic ve Okay Yokuşlu karşılaşmada forma giyemiyor.

Ayrıca Simon Banza da sarı kart gömesi halinde Kasımpaşa'ya karşı oynayamayacak.

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