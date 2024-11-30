Şampiyonluk iddiasıyla girdiği sezonda istediği sonuçları elde edemese de ligi en iyi şekilde bitirmek ve Avrupa kupalarına katılmak isteyen Trabzonspor , 14. haftada Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililerin tek hedefi evine zaferle dönebilmek. Alanyaspor - Trabzonspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

Muhammed Cham 3 golle Adana Demirspor maçına damga vurdu (DHA)

ADANA DEMİRSPOR'U FARKLI GEÇTİ

Bu sezona şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer almak adına başlayan ancak işlerin istediği gibi gitmediği Trabzonspor, geçen hafta bol gollü geçti. Karadeniz temsilcisi evinde ağırladığı Adana Demirspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla yendi.

Muhammed Cham'ın 3, Simon Banza'nın 2 gol attığı karşılaşamda 1995'ten bu yana en farklı iç saha galibiyeti alındı.