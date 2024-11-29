Talisca’nın oynamama sebebi Fenerbahçe mi? Bonservis detayı belli oldu

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren ve UEFA Avrupa Ligi'nde de üst turları hedefleyen Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte gündemin ilk sırasında Anderson Talisca var. Jose Mourinho'nun onay verdiği Brezilyalı 10 numara için yönetim girişimlerini sürdürürken diğer yandan farklı gelişmeler de yaşanıyor.

Anderson Talisca (REUTERS)

TARAFTAR SABIRSIZ

Sezonun geri kalanında alacağı puanlarla taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Kanarya, Ocak ayı transfer dönemi için dört koldan temaslarına devam ediyor. Belirlenen mevkiler için birçok aday var ve en iyi hamlenin yapılması adına mesai harcanıyor.

Yönetim, sol bek ve orta sahanın yanı sıra 10 numara mevkisine de takviye düşünüyor. Listede Anderson Talisca var. Sambacının transferi ile ilgili süreç şimdiden taraftarları meraklandırıp sabırsızlandırmaya yetti.