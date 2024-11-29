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Sorun adam Wilfried Zaha için Galatasaray'dan Lyon'a 2 şart!

Galatasaray'ın sezon başında 3 milyon Euro bedelle Olympique Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha ile ilgili sorunlar bitmek bilmiyor. Fransa kariyerini çok kötü geçiren Fildişili futbolcudan kurtulmak isteyen Fransız temsilcisine sarı kırmızılılar 2 şart sundu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 21:41 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 21:41
Sorun adam Wilfried Zaha için Galatasaray’dan Lyon’a 2 şart!

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Geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen ve 3 yıllık anlaşma sağlanan Wilfried Zaha, Galatasaray formasıyla goller atıp asistler yapsa da beğeni kazanamadı. Taraftarın benimsemediği ve Okan Buruk'un da zaman zaman sorunlar yaşadığı bilinen deneiymli kanat oyuncusu, sezon başında Lyon'a kiralandı.

Wilfried Zaha sezon başında Lyon'a kiralandı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Wilfried Zaha sezon başında Lyon'a kiralandı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

GÖNDERMEK İSTİYORLAR

Türkiye sonrası İngiltere haricinde ikinci bir ülkede top koşturan Wilfried Zaha, burada da tutunmayı başaramadı. 6 karşılaşmada sadece Olympiakos karşısında asist yapabilen Zaha, istikrarsız görüntüsüyle adeta isyan ettirdi.

Hem Lyon taraftarı hem de yönetimi yıldız futbolcunun bir an önce kulüpten ayrılmasını bekliyor. Fransız ekibi, Galatasaray ile iletişime geçerek bu talebini iletti.

Wilfried Zaha Galatasaray'ın en çok kazanan futbolcularından biri (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Wilfried Zaha Galatasaray'ın en çok kazanan futbolcularından biri (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

YA TRANSFER YA PARA

Fransız basınındaki habere göre arı kırmızılı ekip ise kadrosunda düşünmediği oyuncu için Lyon'a kapıları kapatmış durumda. Bu nedenle de iki şart sundu. Ancak söz konusu olasılıkların ne kadar gerçekleşeceği meçhul.

İlk şart transfer. Çünkü sezonun ikinci yarısında Avrupa'da oynama şansı bulunmayan Zaha, Arabistan'dan gelen tekliflere daha önce sıcak bakmamıştı. Amerika ise şu an mümkün gibi gözükmüyor. İyi bir teklif gelirse belki geri dönüş adına kabul edebilir ancak resmi bir girişim olmadı.

Diğer şart ise tazminat. Cimbom, Lyon'dan erken fesih için para talep etti. Fransızların bu önerilere nasıl cevap vereceği merak konusu.

İşte o haber;

Wilfried Zaha ile ilgili haberler Fransız basınında geniş yankı buldu (jeunesfooteux)Wilfried Zaha ile ilgili haberler Fransız basınında geniş yankı buldu (jeunesfooteux)

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