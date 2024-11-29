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Hasan Arat'tan kısa veda açıklaması! "Beşiktaş'ı kimse kullanamayacak"

Beşiktaş Başkanlığı görevinden istifa eden Hasan Arat, kulüp binasında açıklamalarda bulundu. Arat; "Vakti geldi, gitmem gerekiyordu ve gidiyorum. Beşiktaş gençlere emanet, Beşiktaş'ı kimse kullanamayacak" dedi.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 18:14 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 18:24
Hasan Arat’tan kısa veda açıklaması! Beşiktaş’ı kimse kullanamayacak

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Beşiktaş başkanlığından istifa eden Hasan Arat, kulüp binasında kısa bir açıklama yaptı.

Arat; "17 yaşında bu kapıdan boynu dik, alnı açık geldiysem; bugün aynı şekilde alnım açık buradan çıkıyorum. Nezaket göstererek gelenler oldu, onlarla vedalaşmamış en doğal şey... Bizler gelip geçiciyiz, bugün burada bu görevi hep birlikte sonlandırmanın asaletini yaşıyoruz. Bunlar demokrasilerde normal şeyler var. Vakti geldi, gitmem gerekiyordu ve gidiyorum. Beşiktaş gençlere emanet, Beşiktaş'ı kimse kullanamayacak.

Kriz dönemlerinde havlu atmayalım! Beşiktaş'ı sevmek için başkan olmak zorunda değilsiniz" dedi.

Hasan Arat tüm yöneticileri tek tek öptü ve "Allah'a ısmarladık" diyerek basın toplantısını sonlandırdı.

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