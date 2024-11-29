Hasan Arat’ın istifası sonrası Beşiktaş’ta flaş karar: Başkan teknik direktör...

TRT Spor'un haberine göre, Hüseyin Yücel liderliğindeki yönetim kurulu, Hasan Arat'ın istifası sonrası geçici bir karar alarak Mayıs 2024'e kadar görevde kalacak.

VAN BRONCKHORST İLE YOLLAR AYRILIYOR!

Beşiktaş'ta bir diğer sıcak gelişme ise teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un geleceğiyle ilgili alındı. Yönetim kurulu, Hollandalı teknik adamla yolların ayrılması yönünde karar aldı. Cumartesi günü resmi olarak görevine son verilmesi beklenen Hollanda'lı teknik direktörün yerine geçecek isim için çalışmalar hız kazanacak.