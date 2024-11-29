Hasan Arat’ın istifası sonrası Beşiktaş’ta flaş karar: Başkan teknik direktör...

TRT Spor'un haberine göre, Hüseyin Yücel liderliğindeki yönetim kurulu, Hasan Arat'ın istifası sonrası geçici bir karar alarak Mayıs 2024'e kadar görevde kalacak.
VAN BRONCKHORST İLE YOLLAR AYRILIYOR!
Beşiktaş'ta bir diğer sıcak gelişme ise teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un geleceğiyle ilgili alındı. Yönetim kurulu, Hollandalı teknik adamla yolların ayrılması yönünde karar aldı. Cumartesi günü resmi olarak görevine son verilmesi beklenen Hollanda'lı teknik direktörün yerine geçecek isim için çalışmalar hız kazanacak.
Hasan Arat ve Hüseyin Yücel (İHA)
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Kulübümüzden Açıklama
Değerli Beşiktaşlılar,
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, 29 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın istifası kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin, Tüzüğümüzün 25.4. maddesinin (b) bendi gereği, Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sayın Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.
Sayın Başkan Hasan Arat'ın asil üyelikten de istifası nedeniyle yedek üyemiz Sayın Kadir Kılıç'ın Tüzüğümüzün 25.3. maddesi gereğince Yönetim Kurulu asil üyeliğine atanması kararlaştırılmıştır.
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirileceği tarihe kadar görevine eksiksiz olarak devam edecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK