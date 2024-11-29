THY Euroleague'de başarılı bir sezon geçiren ve son 6 maçını kazanan Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'yu konuk ediyor. Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
THY Euroleague'de başarılı bir sezon geçiren ve son 6 maçını kazanan Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'yu konuk ediyor. Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CANLI SKORLAR
1. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 19-24 :Olimpia Milano
2. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 21-29 :Olimpia Milano
3. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: - :Olimpia Milano
4. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: - :Olimpia Milano
Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar
|Rakip
|Skor ve Sonuç
|Olympiakos
|82-71 🟩
|Anadolu Efes
|83-78 🟩
|Kızılyıldız
|57-76 🟥
|ALBA Berlin
|78-71 🟩
|Panathinaikos
|76-81 🟥
|Maccabi Tel Aviv
|84-82 🟩
|Partizan
|89-72 🟩
|ASVEL
|77-73 🟩
|Bayern Münih
|87-76 🟩
|Zalgiris Kaunas
|72-65 🟩
|Virtus Bologna
|86-82 🟩
İSPANYA SEFERİ VAR
Fneerbahçe Beko, Olimpia Milano ile karşılaştığı mücadelenin ardından çift maç haftasını İspanya'da geçirecek. Anadolu Efes'in 2 galibiyet çıkardığı Baskonia ve Real Madrid ile karşılaşacak.
Milano ekibi ise evinde üst üste 2 rakibini ağırlayacak. Konukları Kızılyıldız ve ASVEL olacak.