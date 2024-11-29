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Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano | CANLI

Ülkemizi THY Euroleague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, 12. hafta mücadelesinde Olimpia Milano'yu ağırlıyor. Sarı lacivertliler 6 maçlık serisini 7'ye yükseltmek istiyor. Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 20:49 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 21:16
Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano | CANLI

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THY Euroleague'de başarılı bir sezon geçiren ve son 6 maçını kazanan Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'yu konuk ediyor. Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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CANLI SKORLAR

1. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 19-24 :Olimpia Milano
2. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 21-29 :Olimpia Milano
3. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: - :Olimpia Milano
4. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: - :Olimpia Milano

Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar

Rakip Skor ve Sonuç
Olympiakos 82-71 🟩
Anadolu Efes 83-78 🟩
Kızılyıldız 57-76 🟥
ALBA Berlin 78-71 🟩
Panathinaikos 76-81 🟥
Maccabi Tel Aviv 84-82 🟩
Partizan 89-72 🟩
ASVEL 77-73 🟩
Bayern Münih 87-76 🟩
Zalgiris Kaunas 72-65 🟩
Virtus Bologna 86-82 🟩

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İSPANYA SEFERİ VAR

Fneerbahçe Beko, Olimpia Milano ile karşılaştığı mücadelenin ardından çift maç haftasını İspanya'da geçirecek. Anadolu Efes'in 2 galibiyet çıkardığı Baskonia ve Real Madrid ile karşılaşacak.

Milano ekibi ise evinde üst üste 2 rakibini ağırlayacak. Konukları Kızılyıldız ve ASVEL olacak.

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