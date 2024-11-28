Slavia Prag - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE 🔴 TRT 1 CANLI İZLE EKRANI ile mobil FB Avrupa maçı canlı yayın

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Slavia Prag karşısında galibiyet arıyor! Kritik mücadelede sarı-lacivertliler, Avrupa'daki yükselişini sürdürmeyi hedeflerken, bir yandan da ülke puanına katkı sağlama peşinde. TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak karşılaşmanın saati, kadroları ve detayları belli oldu.
📅 SLAVİA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI DETAYLARI
🕒 Maç Ne Zaman?
Tarih: 28 Kasım 2024, Perşembe
Saat: 23.00
📺 Maç Hangi Kanalda?
Kanal: TRT 1
Şifre Durumu: Şifresiz yayınlanacak.
TRT 1 CANLI İZLE
https://www.tabii.com/tr/live-channels/187108 adresinden canlı takip edebilirsiniz.
🏟 Maçın Önemi
Hedef: Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanında 3 puan alarak Avrupa Ligi'nde yükselişe geçmeyi hedefliyor.
Ülke Puanı: Çekya ile yarışta olan Türkiye'nin sıralamada yükselmesi için kritik bir maç.
🏅 UEFA Avrupa Ligi Form Durumu
Fenerbahçe: 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet (Toplam 5 puan, 21. sırada).
Slavia Prag: Toplam 4 puan, 23. sırada.