Slavia Prag - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE 🔴 TRT 1 CANLI İZLE EKRANI ile mobil FB Avrupa maçı canlı yayın

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Slavia Prag karşısında galibiyet arıyor! Kritik mücadelede sarı-lacivertliler, Avrupa'daki yükselişini sürdürmeyi hedeflerken, bir yandan da ülke puanına katkı sağlama peşinde. TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak karşılaşmanın saati, kadroları ve detayları belli oldu.