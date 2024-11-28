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Slavia Prag - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE 🔴 TRT 1 CANLI İZLE EKRANI ile mobil FB Avrupa maçı canlı yayın

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor! Sarı-lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe, kritik bir mücadelede Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk oluyor. Ülke puanı için büyük önem taşıyan bu karşılaşma, futbolseverlerin nefeslerini tutarak izleyeceği bir maç olacak. Mourinho’nun öğrencileri, deplasmandan galibiyetle dönerek grupta avantaj sağlamayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 19:12 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 19:12
Slavia Prag - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE 🔴 TRT 1 CANLI İZLE EKRANI ile mobil FB Avrupa maçı canlı yayın

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Slavia Prag karşısında galibiyet arıyor! Kritik mücadelede sarı-lacivertliler, Avrupa'daki yükselişini sürdürmeyi hedeflerken, bir yandan da ülke puanına katkı sağlama peşinde. TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak karşılaşmanın saati, kadroları ve detayları belli oldu.

📅 SLAVİA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI DETAYLARI

🕒 Maç Ne Zaman?

Tarih: 28 Kasım 2024, Perşembe

Saat: 23.00

📺 Maç Hangi Kanalda?

Kanal: TRT 1

Şifre Durumu: Şifresiz yayınlanacak.

TRT 1 CANLI İZLE

https://www.tabii.com/tr/live-channels/187108 adresinden canlı takip edebilirsiniz.

🏟 Maçın Önemi

Hedef: Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanında 3 puan alarak Avrupa Ligi'nde yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Ülke Puanı: Çekya ile yarışta olan Türkiye'nin sıralamada yükselmesi için kritik bir maç.

🏅 UEFA Avrupa Ligi Form Durumu

Fenerbahçe: 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet (Toplam 5 puan, 21. sırada).

Slavia Prag: Toplam 4 puan, 23. sırada.

🟡🔵 Fenerbahçe Muhtemel 11

Kaleci: Livakovic

Defans: Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Mert Müldür

Orta Saha: Fred, İsmail Yüksek, Szymanski

Forvet: Dusan Tadic, Saint-Maximin, Edin Dzeko

💬 Ek Bilgi

Hakem: Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann yönetecek.

Eksik Oyuncular: Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Sofyan Amrabat, Mert Hakan.

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