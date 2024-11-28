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Slavia Prag - Fenerbahçe | CANLI

Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde Slavia Prag'a konuk oluyor. Süper Lig'deki performansını Avrupa'ya da yansıtmak ve yakalayacağı istikrarla üst sıralara yükselmek isteyen Kanarya, kritik maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Slavia Prag - Fenerbahçe maçının canlı takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 21:46 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 23:40
Slavia Prag - Fenerbahçe | CANLI

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Bu sezon hem Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak hem de UEFA Avrupa Ligi'nde üst turları görmek isteyen Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanında 3 puan mücadelesi veriyor. Jose Mourinho ve öğrencilerinin tek hedefi 3 puanla İstanbul'a dönebilmek. Slavia Prag - Fenerbahçe maçının canlı takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Slavia Prag - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinizSlavia Prag - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz

GOLLER

Slavia Prag, Chory'nin golüyle öne geçti

GOOOLLL! Edin Dzekooo!! Harika bir vuruş! Usta işi bir golle beraberliği getirdi!

Fenerbahçe son maçında AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi (İHA)Fenerbahçe son maçında AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi (İHA)

5 PUANDA KALDI

UEFA Avrupa Ligi'nde sezona US Gilloise galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe, sonrasında çıktığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kanarya, Twente ve Manchester United ile 1-1 berabere kalırken Galatasaray'ın da rakibi olan AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi. Maç öncesi 5 puanla 21. sırada bulunuyor.

Slavia Prag Ajax ile 1-1 berabere kaldı (Ajax Resmi İnternet Sitesi)Slavia Prag Ajax ile 1-1 berabere kaldı (Ajax Resmi İnternet Sitesi)

ÇEKLER DE İSTİKRARSIZ

Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag da bu sezon istikrarsız bir görüntü çizdi. Başkent temsilcisi Fenerbahçe gibi tek galibiyetini ilk haftada aldı. Ludogorets'i yenen kırmızı beyazlı ekip, Ajax ile evinde 1-1 berabere kalırken Athletic Bilbao ve Frankfurt'a 1-0 mağlup oldu. 4 puanla 23. basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe kazanarak yoluna devam etmek amacında (İHA)Fenerbahçe kazanarak yoluna devam etmek amacında (İHA)

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Tarih Takımlar Skor
26 Eylül 2024 Fenerbahçe 🟡🔵 - Union Saint-Gilloise 2-1 🟩
3 Ekim 2024 Twente - Fenerbahçe 🟡🔵 2-2 🟧
24 Ekim 2024 Fenerbahçe 🟡🔵 - Manchester United 1-1 🟧
7 Kasım 2024 AZ Alkmaar - Fenerbahçe 🟡🔵 3-1 🟥
28 Kasım 2024 Slavia Prag - Fenerbahçe 🟡🔵
12 Aralık 2024 Fenerbahçe 🟡🔵 - Athletic Club
21 Ocak 2025 Lyon - Fenerbahçe 🟡🔵
30 Ocak 2025 Fenerbahçe 🟡🔵 - Midtjylland

Fred Fenerbahçe'nin en önemli yıldızlarından biri (İHA)Fred Fenerbahçe'nin en önemli yıldızlarından biri (İHA)

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GÜNÜN 2. SEANS MAÇLARI

Saat Maç
23:00 Midtjylland - Eintracht Frankfurt
23:00 Nice - Rangers
23:00 Real Sociedad - Ajax
23:00 Tottenham - Roma
23:00 Ferencvaros - Malmö
23:00 FCSB - Olympiakos
23:00 Braga - Hoffenheim
23:00 Manchester United - Bodo/Glimt
23:00 Twente - Union Saint-Gilloise

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