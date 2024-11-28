Slavia Prag Ajax ile 1-1 berabere kaldı (Ajax Resmi İnternet Sitesi)

ÇEKLER DE İSTİKRARSIZ

Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag da bu sezon istikrarsız bir görüntü çizdi. Başkent temsilcisi Fenerbahçe gibi tek galibiyetini ilk haftada aldı. Ludogorets'i yenen kırmızı beyazlı ekip, Ajax ile evinde 1-1 berabere kalırken Athletic Bilbao ve Frankfurt'a 1-0 mağlup oldu. 4 puanla 23. basamakta yer alıyor.