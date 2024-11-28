Bu sezon hem Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak hem de UEFA Avrupa Ligi'nde üst turları görmek isteyen Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanında 3 puan mücadelesi veriyor. Jose Mourinho ve öğrencilerinin tek hedefi 3 puanla İstanbul'a dönebilmek. Slavia Prag - Fenerbahçe maçının canlı takvim.com.tr'de.
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Slavia Prag - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz
SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
SLAVIA PRAG:
FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, İsmail, Szymanski, Fred, Tadic, Dzeko, Saint-Maximin
Fenerbahçe son maçında AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi (İHA)
5 PUANDA KALDI
UEFA Avrupa Ligi'nde sezona US Gilloise galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe, sonrasında çıktığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kanarya, Twente ve Manchester United ile 1-1 berabere kalırken Galatasaray'ın da rakibi olan AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi. Maç öncesi 5 puanla 21. sırada bulunuyor.