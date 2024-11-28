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Cimbom 1 puanla yetindi! Galatasaray AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde zirve mücadelesi veren Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, 2. dakikada Sven Mijnans ile geriye düşse de Victor Osimhen'in golüyle dengeyi yakaladı. İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi. İşte AZ Alkmaar - Galatasaray maçında atılan goller ve yaşananlar...

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 19:32 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 23:11
Cimbom 1 puanla yetindi! Galatasaray AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı

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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Hollanda'da AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı.

Baış Alper Yılmaz (AA)Baış Alper Yılmaz (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Mayckel Lahdo'nun pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Seiya Maikuma'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Fernando Muslera'dan seken meşin yuvarlağı kale önünde Sven Mijnans ağlara gönderdi. 1-0

8. dakikada Ruben van Bommel'in ceza sahası içi sol tarafından plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fernando Muslera'dan döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde topu alan Mayckel Lahdo'nun vuruşunda Muslera'nın yüzüne çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

13. dakikada Dries Mertens'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

22. dakikada Gabriel Sara'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

24. dakikada Mayckel Lahdo'nun pasında defansın arkasına sarkan Ruben van Bommel'in Yunus Akgün'ü geçip ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.

41. dakikada Yunus Akgün'ün ceza yayının sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

43. dakikada Dries Mertens'in sağ kanattan ortasında arka direkte Victor Osimhen'in kafa vuruşunda Peer Koopmeiners çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

47. dakikada Mertens'in ortasında Batshuayi, ceza alanında topa kafayla vurdu. Zoet'ten dönen topu Osimhen tamamlamak istedi ancak Hollandalı kaleci, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

52. dakikada Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim Bardakcı, topu ceza alanında arkaya doğru aşırttı. Altıpas çizgisi üzerinde Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvark üstten auta gitti.

69. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Zoet topu kornere çeldi.

75. dakikada Kerem Demirbay'ın hızlı kullandığı serbest vuruşta Sara, topu sol kanattan ceza alanına ortaladı. Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

GOLLER

2' AZ Alkmaar Mijnans'ın golüyle öne geçti

43' GOOOLLL! Koopmeiners'in kendi kalesine attığı golle AZ Alkmaar karşısında temsilcimiz beraberliği yakaladı!

Okan Buruk çift forvetle sahaya çıktı (AA)Okan Buruk çift forvetle sahaya çıktı (AA)

OKAN BURUK'TAN ÇİFT FORVET KARARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçına çift forvetle başladı. Deneyimli teknik direktör, Bodrum FK maçının ardından Victor Osimhen'in yanına Michy Batshuayi'yi konumlandırdı ve gol aradı.

Galatasaray'da yenilen gol sonrası üzüntü yaşandı (AA)Galatasaray'da yenilen gol sonrası üzüntü yaşandı (AA)

SAVUNMADA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Sarı kırmızılıların Hollanda deplasmanındaki defans hattında değişiklikler vardı. Kaan Ayhan'ın sakatlığı ve Elias Jelert'in de istenen performansa ulaşmaması nedeniyle Barış Alper Yılmaz sağ bekte görev yaptı. Sol bekte Abdülkerim Bardakçı forma giydi. Stoper tandemini Nelsson ve Sanchez oluşturdu.

Dries Mertens (AA)Dries Mertens (AA)

BİR SONRAKİ RAKİP MALMÖ

AZ Alkmaar ile karşılaşan Galatasaray'ın bir sonraki rakibi Malmö olacak. Sarı krımızılılar 12 Aralık'ta İsveç'te hem puan hem de hava şartları olarak zorlu bir günde 3 puan mücadelesi verecek.

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ'NDE ALDIĞI SONUÇLAR

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman
25 Eylül 2024 Galatasaray 🟡🔴 3-1 🟩 PAOK
3 Ekim 2024 RFS 2-2 🟧 Galatasaray 🟡🔴
23 Ekim 2024 Galatasaray 🟡🔴 4-3 🟩 Elfsborg
7 Kasım 2024 Galatasaray 🟡🔴 3-2 🟩 Tottenham
28 Kasım 2024 AZ Alkmaar 1-1 🟧 Galatasaray 🟡🔴
12 Aralık 2024 Malmö - Galatasaray 🟡🔴
21 Ocak 2025 Galatasaray 🟡🔴 - Dinamo Kiev
30 Ocak 2025 Ajax - Galatasaray 🟡🔴

Victor Osimhen'in golü yetmedi (AA)Victor Osimhen'in golü yetmedi (AA)

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, AFAS Stadı'nda da takıma desteğini sürdürdü.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci deplasman maçına çıkan Galatasaray'da taraftarlar, RFS karşılaşmasında olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı.

Maç öncesi Alkmaar kentinin Paardenmarkt sokağında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, stada geldikten sonra da takımlarını desteklemeye devam etti.

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