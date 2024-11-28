Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Hollanda'da AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı.
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Hollanda'da AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Mayckel Lahdo'nun pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Seiya Maikuma'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Fernando Muslera'dan seken meşin yuvarlağı kale önünde Sven Mijnans ağlara gönderdi. 1-0
8. dakikada Ruben van Bommel'in ceza sahası içi sol tarafından plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fernando Muslera'dan döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde topu alan Mayckel Lahdo'nun vuruşunda Muslera'nın yüzüne çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
13. dakikada Dries Mertens'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
22. dakikada Gabriel Sara'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
24. dakikada Mayckel Lahdo'nun pasında defansın arkasına sarkan Ruben van Bommel'in Yunus Akgün'ü geçip ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.
41. dakikada Yunus Akgün'ün ceza yayının sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.
43. dakikada Dries Mertens'in sağ kanattan ortasında arka direkte Victor Osimhen'in kafa vuruşunda Peer Koopmeiners çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
47. dakikada Mertens'in ortasında Batshuayi, ceza alanında topa kafayla vurdu. Zoet'ten dönen topu Osimhen tamamlamak istedi ancak Hollandalı kaleci, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
52. dakikada Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim Bardakcı, topu ceza alanında arkaya doğru aşırttı. Altıpas çizgisi üzerinde Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvark üstten auta gitti.
69. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Zoet topu kornere çeldi.
75. dakikada Kerem Demirbay'ın hızlı kullandığı serbest vuruşta Sara, topu sol kanattan ceza alanına ortaladı. Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.
GOLLER
2' AZ Alkmaar Mijnans'ın golüyle öne geçti
AZ Alkmaar Mijnans'ın golüyle öne geçti. pic.twitter.com/9vph346lY0— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024
43' GOOOLLL! Koopmeiners'in kendi kalesine attığı golle AZ Alkmaar karşısında temsilcimiz beraberliği yakaladı!
⚽GOOOLLL! Koopmeiners'in kendi kalesine attığı golle AZ Alkmaar karşısında temsilcimiz beraberliği yakaladı! pic.twitter.com/AM6V5P8nQO— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024
OKAN BURUK'TAN ÇİFT FORVET KARARI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçına çift forvetle başladı. Deneyimli teknik direktör, Bodrum FK maçının ardından Victor Osimhen'in yanına Michy Batshuayi'yi konumlandırdı ve gol aradı.
SAVUNMADA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Sarı kırmızılıların Hollanda deplasmanındaki defans hattında değişiklikler vardı. Kaan Ayhan'ın sakatlığı ve Elias Jelert'in de istenen performansa ulaşmaması nedeniyle Barış Alper Yılmaz sağ bekte görev yaptı. Sol bekte Abdülkerim Bardakçı forma giydi. Stoper tandemini Nelsson ve Sanchez oluşturdu.
BİR SONRAKİ RAKİP MALMÖ
AZ Alkmaar ile karşılaşan Galatasaray'ın bir sonraki rakibi Malmö olacak. Sarı krımızılılar 12 Aralık'ta İsveç'te hem puan hem de hava şartları olarak zorlu bir günde 3 puan mücadelesi verecek.
GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ'NDE ALDIĞI SONUÇLAR
|Tarih
|Ev Sahibi
|Skor
|Deplasman
|25 Eylül 2024
|Galatasaray 🟡🔴
|3-1 🟩
|PAOK
|3 Ekim 2024
|RFS
|2-2 🟧
|Galatasaray 🟡🔴
|23 Ekim 2024
|Galatasaray 🟡🔴
|4-3 🟩
|Elfsborg
|7 Kasım 2024
|Galatasaray 🟡🔴
|3-2 🟩
|Tottenham
|28 Kasım 2024
|AZ Alkmaar
|1-1 🟧
|Galatasaray 🟡🔴
|12 Aralık 2024
|Malmö
|-
|Galatasaray 🟡🔴
|21 Ocak 2025
|Galatasaray 🟡🔴
|-
|Dinamo Kiev
|30 Ocak 2025
|Ajax
|-
|Galatasaray 🟡🔴
TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, AFAS Stadı'nda da takıma desteğini sürdürdü.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci deplasman maçına çıkan Galatasaray'da taraftarlar, RFS karşılaşmasında olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı.
Maç öncesi Alkmaar kentinin Paardenmarkt sokağında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, stada geldikten sonra da takımlarını desteklemeye devam etti.