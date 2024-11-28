Galatasaray'da yenilen gol sonrası üzüntü yaşandı (AA) SAVUNMADA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK Sarı kırmızılıların Hollanda deplasmanındaki defans hattında değişiklikler vardı. Kaan Ayhan'ın sakatlığı ve Elias Jelert'in de istenen performansa ulaşmaması nedeniyle Barış Alper Yılmaz sağ bekte görev yaptı. Sol bekte Abdülkerim Bardakçı forma giydi. Stoper tandemini Nelsson ve Sanchez oluşturdu.

Dries Mertens (AA) BİR SONRAKİ RAKİP MALMÖ AZ Alkmaar ile karşılaşan Galatasaray'ın bir sonraki rakibi Malmö olacak. Sarı krımızılılar 12 Aralık'ta İsveç'te hem puan hem de hava şartları olarak zorlu bir günde 3 puan mücadelesi verecek. GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ'NDE ALDIĞI SONUÇLAR Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman 25 Eylül 2024 Galatasaray 🟡🔴 3-1 🟩 PAOK 3 Ekim 2024 RFS 2-2 🟧 Galatasaray 🟡🔴 23 Ekim 2024 Galatasaray 🟡🔴 4-3 🟩 Elfsborg 7 Kasım 2024 Galatasaray 🟡🔴 3-2 🟩 Tottenham 28 Kasım 2024 AZ Alkmaar 1-1 🟧 Galatasaray 🟡🔴 12 Aralık 2024 Malmö - Galatasaray 🟡🔴 21 Ocak 2025 Galatasaray 🟡🔴 - Dinamo Kiev 30 Ocak 2025 Ajax - Galatasaray 🟡🔴

Victor Osimhen'in golü yetmedi (AA) TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI Sarı-kırmızılı taraftarlar, AFAS Stadı'nda da takıma desteğini sürdürdü. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci deplasman maçına çıkan Galatasaray'da taraftarlar, RFS karşılaşmasında olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı. Maç öncesi Alkmaar kentinin Paardenmarkt sokağında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, stada geldikten sonra da takımlarını desteklemeye devam etti.