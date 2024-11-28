Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da aldığı sonuçlarla şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, kritik bir virajda daha 3 puan mücadelesi veriyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve öğrencileri Hollanda'da AZ Alkmaar'ın konuğu oluyor. AZ Alkmaar - Galatasaray maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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