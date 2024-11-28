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AZ Alkmaar - Galatasaray | CANLI

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 5'inci hafta maçında AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Sarı kırmızılılar elde edeceği galibiyetle birlikte puanını 13'e yükseltmek ve zirve iddiasını sürdürmek amacında. AZ Alkmaar - Galatasaray maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 19:32 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 20:38
AZ Alkmaar - Galatasaray | CANLI

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Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da aldığı sonuçlarla şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, kritik bir virajda daha 3 puan mücadelesi veriyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve öğrencileri Hollanda'da AZ Alkmaar'ın konuğu oluyor. AZ Alkmaar - Galatasaray maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

AZ Alkmaar - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinizAZ Alkmaar - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

AZ ALKMAAR: Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Wolfe, Clasie, Mijnans, Buurmeester, Lahdo, Van Bommel, Parrott

GALATASARAY: Muslera, Abdülkerim, Nelsson, Sanchez, Barış Alper Yılmaz, Yunus, Sara, Torreira, Mertens, Batshuayi, Osimhen

Abdülkerim Bardakcı ve Davinson SanchezAbdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez

GALATASARAY ZİRVE ADAYI

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, bu sezon oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünü kazandı. Cimbom, PAOK'u 3-1, Elfsborg'u 4-3 ve Tottenham'ı 3-2'lik sonuçla yenerken deplasmanda Rigas ile 2-2 berabere kalarak 10 puan topladı. Şu Zorlu randevu öncesinde averaj farkı nedeniyle 3. basamakta yer alıyor.

AZ Alkmaar Fenerbahçe'yi 3-1 yenmişti (İHA)AZ Alkmaar Fenerbahçe'yi 3-1 yenmişti (İHA)

FENERBAHÇE'Yİ YENDİLER

Hollanda liginde 20 puanla 6'ıncı sırada yer alan AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'Nde de istikarsız bir performan sortaya koydu. Elfsborg'u 3-2 yenen Alkmaar temsilcisi, Athletic Bilbao'ya 2-0 ve Tottenham'a 1-0 mağlup oldu. Son maçında bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 6 puana ulaştı. Karşılaşma öncesinde 17'inci basamakta bulunuyor.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman
25 Eylül 2024 Galatasaray 🟡🔴 3-1 🟩 PAOK
3 Ekim 2024 RFS 2-2 🟧 Galatasaray 🟡🔴
23 Ekim 2024 Galatasaray 🟡🔴 4-3 🟩 Elfsborg
7 Kasım 2024 Galatasaray 🟡🔴 3-2 🟩 Tottenham
28 Kasım 2024 AZ Alkmaar - Galatasaray 🟡🔴
12 Aralık 2024 Malmö - Galatasaray 🟡🔴
21 Ocak 2025 Galatasaray 🟡🔴 - Dinamo Kiev
30 Ocak 2025 Ajax - Galatasaray 🟡🔴

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefliyor (İHA)Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefliyor (İHA)

UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları
20:45 🟧 Athletic Bilbao - ⚫ Elfsborg
20:45 🟧 AZ Alkmaar - ⚫ Galatasaray
20:45 🟧 Beşiktaş - ⚫ Maccabi Tel-Aviv
20:45 🟧 Dynamo Kiev - ⚫ Viktoria Plzen
20:45 🟧 RFS - ⚫ PAOK
20:45 🟧 Karabağ - ⚫ Lyon
20:45 🟧 Anderlecht - ⚫ Porto
20:45 🟧 Lazio - ⚫ Ludogorets
23:00 🟧 Midtjylland - ⚫ Eintracht Frankfurt
23:00 🟧 Tottenham Hotspur - ⚫ Roma
23:00 🟧 Braga - ⚫ Hoffenheim
23:00 🟧 Slavia Prag - ⚫ Fenerbahçe
23:00 🟧 Real Sociedad - ⚫ Ajax
23:00 🟧 Nice - ⚫ Rangers
23:00 🟧 Manchester United - ⚫ Bodø/Glimt
23:00 🟧 Ferencvárosi TC - ⚫ Malmö FF
23:00 🟧 FCSB - ⚫ Olympiakos Piraeus
23:00 🟧 Twente - ⚫ Union St. Gilloise

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