Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da aldığı sonuçlarla şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, kritik bir virajda daha 3 puan mücadelesi veriyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve öğrencileri Hollanda'da AZ Alkmaar'ın konuğu oluyor. AZ Alkmaar - Galatasaray maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
CANLI TAKİP
AZ Alkmaar - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz
AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ
AZ ALKMAAR: Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Wolfe, Clasie, Mijnans, Buurmeester, Lahdo, Van Bommel, Parrott
GALATASARAY: Muslera, Abdülkerim, Nelsson, Sanchez, Barış Alper Yılmaz, Yunus, Sara, Torreira, Mertens, Batshuayi, Osimhen
Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez
GALATASARAY ZİRVE ADAYI
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, bu sezon oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünü kazandı. Cimbom, PAOK'u 3-1, Elfsborg'u 4-3 ve Tottenham'ı 3-2'lik sonuçla yenerken deplasmanda Rigas ile 2-2 berabere kalarak 10 puan topladı. Şu Zorlu randevu öncesinde averaj farkı nedeniyle 3. basamakta yer alıyor.