UEFA'nın 1 numaralı kulüp organizasyonu Şampiyonlar Ligi 'nde birbirinden çekişmeli maçlar oynanmaya devam ediyor. Turnuvayı en çok kazanan takım olma unvanını elinde bulunduran İspanyol devi, Liverpool 'a konuk oluyor. Zorlu karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Arda Güler (AA)

382 DAKİKA OYNADI

Milli futbolcu Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla sadece 382 dakika forma giyebildi. Yıldız futbolcu, Leganes karşısında Valverde'nin kullandığı serbest vuruşta topa dokunan son isim olduğu için hanesine asist yazdırdı. Gol atma başrısı ise gösteremedi.