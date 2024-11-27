UEFA'nın 1 numaralı kulüp organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli maçlar oynanmaya devam ediyor. Turnuvayı en çok kazanan takım olma unvanını elinde bulunduran İspanyol devi, Liverpool'a konuk oluyor. Zorlu karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
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Liverpool - Real Madrid maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI İLK 11'LERİ
LIVERPOOL: Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Jones, Luis Díaz; Darwin Núñez.
REAL MADRID: Courtois; Fede Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy; Modric, Camavinga, Bellingham; Brahim Díaz, Mbappé, Arda Güler.
Arda Güler (AA)
382 DAKİKA OYNADI
Milli futbolcu Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla sadece 382 dakika forma giyebildi. Yıldız futbolcu, Leganes karşısında Valverde'nin kullandığı serbest vuruşta topa dokunan son isim olduğu için hanesine asist yazdırdı. Gol atma başrısı ise gösteremedi.