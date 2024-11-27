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Liverpool - Real Madrid | CANLI

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Liverpool ile deplasmanda karşılaşıyor. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı mücadelede İspanyol devi zorlu randevudan 3 puanla ayrılmak ve yoluna devam etmek amacında. Liverpool - Real Madrid maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 18:44 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 23:03
Liverpool - Real Madrid | CANLI

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UEFA'nın 1 numaralı kulüp organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli maçlar oynanmaya devam ediyor. Turnuvayı en çok kazanan takım olma unvanını elinde bulunduran İspanyol devi, Liverpool'a konuk oluyor. Zorlu karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Liverpool - Real Madrid maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz Liverpool - Real Madrid maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI İLK 11'LERİ

LIVERPOOL: Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Jones, Luis Díaz; Darwin Núñez.

REAL MADRID: Courtois; Fede Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy; Modric, Camavinga, Bellingham; Brahim Díaz, Mbappé, Arda Güler.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

382 DAKİKA OYNADI

Milli futbolcu Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla sadece 382 dakika forma giyebildi. Yıldız futbolcu, Leganes karşısında Valverde'nin kullandığı serbest vuruşta topa dokunan son isim olduğu için hanesine asist yazdırdı. Gol atma başrısı ise gösteremedi.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

6 PUANI VAR

Real Madrid bu sezon oynadığı karşılaşmada 2 galibiyet 2 de mağlubiyet aldı. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri Borusia Dortmund ve Stuttgart'ı yenerken Lille ile Milan'a mağlup olarak 6 puan alabildi.

Real Madrid'in bu sezonki maçları

Tarih Rakip Sonuç Durum
17 Eylül 2024 Stuttgart 3 - 1 🟩
2 Ekim 2024 Lille 1 - 0 🟥
22 Ekim 2024 Borussia Dortmund 5 - 2 🟩
5 Kasım 2024 Milan 1 - 3 🟥
27 Kasım 2024 Liverpool -
10 Aralık 2024 Atalanta -
22 Ocak 2025 Salzburg -
29 Ocak 2025 Brest -
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