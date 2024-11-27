Beşiktaş’ta istifalar peş peşe! Yeni ayrılıklar yolda

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve iddialı transferleriyle de adından söz ettiren Beşiktaş, hem ligde hem de Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekmiş ve Süper Kupa finalinde de Galatasaray'ı 5-0 gibi farklı bir skorla eleyerek mutlu sona ulaşmıştı. Ancak sezonun devamında düşüşe geçen Giovanni van Bronckhorst ve öğrencileri, son 4 maçta tam 11 puan kaybetti.
Süper Kupa'da yendiği Galatasaray'a 2-1 yenilen Kartal, evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Yeni sayfa açılmak istenen Başakşehir karşılaşmasında ise 0-0 berabere kaldı. Göztepe karşısında 2-0 öne geçilmesine rağmen kaybedilmesi bardağı taşıdı. Deprem etkisi yaratan sonuçla birlikte fatura Samet Aybaba ve Brad Friedel'e kesildi.
Samet Aybaba ile yolların ayrılması Beşiktaş'ta şok etkisi yarattı
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a emekleri için teşekkür ederiz. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
"WHATSAPP'TAN ÖĞRENDİM"
Öte yandan Beşiktaş'ta görevi sona eren Samet Aybaba, Övünç Özdem'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Görevden alındığımı telefonuma gelen WhatsApp mesajı ile öğrendim. Son 4 aydır Hasan Arat ile diyaloğumuz tamamen kopmuştu. Kendisi ile konuşamadığımız için kulüpte yaşanan her şeyi mektup yazarak aktardım. Cumartesi basın toplantısı düzenleyeceğim."
Mete Vardar (Beşiktaş)
METE VARDAR DA AYRILABİLİR
Yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar da ayrılığın eşiğine geldi. TRT Spor'a konuşan Vardar, "Takımı yalnız bırakmamak için kararımı cuma günü açıklayacağım" sözlerini sarf etti.