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Beşiktaş'ta istifalar peş peşe! Yeni ayrılıklar yolda

Trednyol Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak şampiyonluk yarışının bir hayli gerisinde kalan ve lider Galatasaray'dan 13 puan fark yiyen Beşiktaş'ta sula durulmuyor. Gece yarısı Brad Friedel ve Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından istifalar peş peşe geldi. Bir isim de cuma günü ayrılık kararı açıklayabilir. Ayrıca yeni sitifa kararları da gelebilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 13:13 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 13:13
Beşiktaş’ta istifalar peş peşe! Yeni ayrılıklar yolda

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Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve iddialı transferleriyle de adından söz ettiren Beşiktaş, hem ligde hem de Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekmiş ve Süper Kupa finalinde de Galatasaray'ı 5-0 gibi farklı bir skorla eleyerek mutlu sona ulaşmıştı. Ancak sezonun devamında düşüşe geçen Giovanni van Bronckhorst ve öğrencileri, son 4 maçta tam 11 puan kaybetti.

Süper Kupa'da yendiği Galatasaray'a 2-1 yenilen Kartal, evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Yeni sayfa açılmak istenen Başakşehir karşılaşmasında ise 0-0 berabere kaldı. Göztepe karşısında 2-0 öne geçilmesine rağmen kaybedilmesi bardağı taşıdı. Deprem etkisi yaratan sonuçla birlikte fatura Samet Aybaba ve Brad Friedel'e kesildi.

Samet Aybaba ile yolların ayrılması Beşiktaş'ta şok etkisi yarattıSamet Aybaba ile yolların ayrılması Beşiktaş'ta şok etkisi yarattı

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a emekleri için teşekkür ederiz. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

"WHATSAPP'TAN ÖĞRENDİM"

Öte yandan Beşiktaş'ta görevi sona eren Samet Aybaba, Övünç Özdem'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Görevden alındığımı telefonuma gelen WhatsApp mesajı ile öğrendim. Son 4 aydır Hasan Arat ile diyaloğumuz tamamen kopmuştu. Kendisi ile konuşamadığımız için kulüpte yaşanan her şeyi mektup yazarak aktardım. Cumartesi basın toplantısı düzenleyeceğim."

Mete Vardar (Beşiktaş)Mete Vardar (Beşiktaş)

METE VARDAR DA AYRILABİLİR

Yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar da ayrılığın eşiğine geldi. TRT Spor'a konuşan Vardar, "Takımı yalnız bırakmamak için kararımı cuma günü açıklayacağım" sözlerini sarf etti.

Onur Göçmez (İHA)Onur Göçmez (İHA)

İKİ İSİM İSTİFA ETTİ

Beşiktaş'taki gece yarısı operasyonunun ardından Asbaşkan Onur Göçmez ile birlikte TRT Spor'un haberine göre iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek istifasını sundu. Ancak hareketli saatler bu iki isimle de bitmedi.

OKAY KARACAN GÖREVDEN ALINDI

Siyah beyazlı ekipte görevinden ayrılan son isim Okay Karacan oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan'a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Samet Aybaba ve Giovanni van Bonckhorst (AA)Samet Aybaba ve Giovanni van Bonckhorst (AA)

YENİ İSTİFALAR DA YOLDA

Fanatik'in haberine göre art arda yaşanan bu gelişmelerle birlikte Samet Aybaba'nın değersizleştirilmesini kabul etmeyen bazı yöneticilerin de görevlerinden ayrılabileceği belirtildi. Ayrıca kulüpteki olayları ve bazı kararları sonradan öğrendikleri veya süreçlerde söz hakkı verilmemeleri üzerine istifa kararrı alabilecekleri dile getirildi. 3-4 yöneticinin de ayrılması gündeme geldi.

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