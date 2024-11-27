Beşiktaş’ta istifalar peş peşe! Yeni ayrılıklar yolda

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve iddialı transferleriyle de adından söz ettiren Beşiktaş, hem ligde hem de Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekmiş ve Süper Kupa finalinde de Galatasaray'ı 5-0 gibi farklı bir skorla eleyerek mutlu sona ulaşmıştı. Ancak sezonun devamında düşüşe geçen Giovanni van Bronckhorst ve öğrencileri, son 4 maçta tam 11 puan kaybetti.

Süper Kupa'da yendiği Galatasaray'a 2-1 yenilen Kartal, evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Yeni sayfa açılmak istenen Başakşehir karşılaşmasında ise 0-0 berabere kaldı. Göztepe karşısında 2-0 öne geçilmesine rağmen kaybedilmesi bardağı taşıdı. Deprem etkisi yaratan sonuçla birlikte fatura Samet Aybaba ve Brad Friedel'e kesildi.