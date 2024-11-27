Başakşehir - Petrocub | CANLI

Bu sezon çok iyi bir başlangıç gösterdiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında düşüş yaşayan Başakşehir, 4. hafta maçında Petrocub'u konuk ediyor. Turuncu lacivertli ekip için büyük önem taşıyan zorlu randevuda alacağı galibiyet son maçlar öncesi ümit tazeletecek.
Başakşehir - Petrocub maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
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Başakşehir - Petrocub maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz
BAŞAKŞEHİR - PETROCUB MAÇI İLK 11'LERİ
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Onur, Pelkas, Keny, Piatek, Figueiredo
PETROCUB: Smalenea, Jardan, Potirniche, Mudrac, Douanla, Piatica, Lungu, Diallo, Demian, Lupan, Ambros
Başakşehir'in tek hedefi Petrocub'u yenmek
BAŞAKŞEHİR'İN GALİBİYETİ YOK
Petrocub karşısında 3 puan hedefleyen Başakşehir, daha önce çıktığı 3 maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri Rapid Wien'e 2-1, Celje ise 5-1 kaybederken Kopenhag ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak sadece 1 puan alabildi.
Temsilcimizin bu sezon elde ettği sonuçlar şu şekilde;
|Tarih
|Rakip
|Sonuç/Durum
|2 Ekim 2024
|Rapid Wien
|1-2 🟥
|24 Ekim 2024
|Celje
|0-1 🟥
|7 Kasım 2024
|Kopenhag
|2-2 🟧
|27 Kasım 2024
|Petrocub
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|12 Aralık 2024
|Heidenheim
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|19 Aralık 2024
|Cercle Brugge
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