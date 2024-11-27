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Başakşehir - Petrocub | CANLI

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Başakşehir, evinde Romen temsilcisi Petrocub'u ağırlıyor. Turuncu lacivertli ekip evinde kazanara ilk galibiyetini almak ve kalan haftalara umutlu bakmak amacında. Başakşehir - Petrocub maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 18:20 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 18:22
Başakşehir - Petrocub | CANLI

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Bu sezon çok iyi bir başlangıç gösterdiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında düşüş yaşayan Başakşehir, 4. hafta maçında Petrocub'u konuk ediyor. Turuncu lacivertli ekip için büyük önem taşıyan zorlu randevuda alacağı galibiyet son maçlar öncesi ümit tazeletecek.

Başakşehir - Petrocub maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

CANLI TAKİP

Başakşehir - Petrocub maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinizBaşakşehir - Petrocub maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz

BAŞAKŞEHİR - PETROCUB MAÇI İLK 11'LERİ

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Onur, Pelkas, Keny, Piatek, Figueiredo

PETROCUB: Smalenea, Jardan, Potirniche, Mudrac, Douanla, Piatica, Lungu, Diallo, Demian, Lupan, Ambros

Başakşehir'in tek hedefi Petrocub'u yenmekBaşakşehir'in tek hedefi Petrocub'u yenmek

BAŞAKŞEHİR'İN GALİBİYETİ YOK

Petrocub karşısında 3 puan hedefleyen Başakşehir, daha önce çıktığı 3 maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri Rapid Wien'e 2-1, Celje ise 5-1 kaybederken Kopenhag ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak sadece 1 puan alabildi.

Temsilcimizin bu sezon elde ettği sonuçlar şu şekilde;

Tarih Rakip Sonuç/Durum
2 Ekim 2024 Rapid Wien 1-2 🟥
24 Ekim 2024 Celje 0-1 🟥
7 Kasım 2024 Kopenhag 2-2 🟧
27 Kasım 2024 Petrocub
12 Aralık 2024 Heidenheim
19 Aralık 2024 Cercle Brugge

Başakşehir Konferans Ligi'nde henüz galibiyet alamadı (AA)Başakşehir Konferans Ligi'nde henüz galibiyet alamadı (AA)

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M AG YG AV P
1 Chelsea 3 3 0 0 16 3 13 9
2 Legia Varşova 3 3 0 0 8 0 8 9
3 Jagiellonia Białystok 3 3 0 0 7 1 6 9
4 Rapid Wien 3 3 0 0 6 1 5 9
5 Vitoria Guimaraes 3 3 0 0 7 3 4 9
6 Heidenheim 3 3 0 0 5 1 4 9
7 Shamrock Rovers 3 2 1 0 7 3 4 7
8 Fiorentina 3 2 0 1 7 4 3 6
9 Pafos 3 2 0 1 5 2 3 6
10 Olimpija 3 2 0 1 5 2 3 6
11 Lugano 3 2 0 1 5 4 1 6
12 Gent 3 2 0 1 5 5 0 6
13 Hearts 3 2 0 1 4 3 1 6
14 Víkingur Reykjavík 3 2 0 1 5 5 0 6
15 Cercle Brugge 3 1 1 1 7 5 2 4
16 Djurgården 3 1 1 1 5 5 0 4
17 APOEL 3 1 1 1 3 3 0 4
18 Real Betis 3 1 1 1 3 3 0 4
19 Borac Banja Luka 3 1 1 1 2 3 -1 4
20 Celje 3 1 0 2 7 6 1 3
21 Omonia Nicosia 3 1 0 2 4 3 1 3
22 Bačka Topola 3 1 0 2 4 5 -1 3
23 Molde 3 1 0 2 4 5 -1 3
24 The New Saints 3 1 0 2 3 4 -1 3
25 St. Gallen 3 1 0 2 6 11 -5 3
26 Noah 3 1 0 2 2 9 -7 3
27 FC Copenhagen 3 0 2 1 4 5 -1 2
28 LASK 3 0 2 1 2 4 -2 2
29 Panathinaikos 3 0 1 2 3 7 -4 1
30 İstanbul Başakşehir 3 0 1 2 4 9 -5 1
31 Mladá Boleslav 3 0 0 3 1 5 -4 0
32 Dinamo Minsk 3 0 0 3 1 7 -6 0
33 Larne 3 0 0 3 2 9 -7 0
34 Petrocub 3 0 0 3 2 11 -9 0

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