Başakşehir - Petrocub | CANLI

Bu sezon çok iyi bir başlangıç gösterdiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında düşüş yaşayan Başakşehir, 4. hafta maçında Petrocub'u konuk ediyor. Turuncu lacivertli ekip için büyük önem taşıyan zorlu randevuda alacağı galibiyet son maçlar öncesi ümit tazeletecek.

Başakşehir - Petrocub maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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