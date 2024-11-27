Arda Güler Liverpool - Real Madrid maçına ilk 11’de başlıyor!

Arda Güler (AA)
6 PUANI VAR
Real Madrid bu sezon oynadığı karşılaşmada 2 galibiyet 2 de mağlubiyet aldı. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri Borusia Dortmund ve Stuttgart'ı yenerken Lille ile Milan'a mağlup olarak 6 puan alabildi.
Real Madrid'in bu sezonki maçları
|Tarih
|Rakip
|Sonuç
|Durum
|17 Eylül 2024
|Stuttgart
|3 - 1
|🟩
|2 Ekim 2024
|Lille
|1 - 0
|🟥
|22 Ekim 2024
|Borussia Dortmund
|5 - 2
|🟩
|5 Kasım 2024
|Milan
|1 - 3
|🟥
|27 Kasım 2024
|Liverpool
|-
|⏳
|10 Aralık 2024
|Atalanta
|-
|⏳
|22 Ocak 2025
|Salzburg
|-
|⏳
|29 Ocak 2025
|Brest
|-
|⏳
Arda Güler (AA)
ARDA GÜLER İLK 11'DE
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Liverpool maçına ilk 11'de başlıyor.
|REAL MADRID
|Thibaut Courtois
|Federico Valverde
|Marco Asensio
|Antonio Rüdiger
|Ferland Mendy
|Arda Güler
|Eduardo Camavinga
|Luka Modrić
|Jude Bellingham
|Kylian Mbappé
|Brahim Díaz