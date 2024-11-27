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Arda Güler Liverpool - Real Madrid maçına ilk 11'de başlıyor!

Futbol hayatını Real Madrid'de sürdüren Arda Güler, takımının Liverpool ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte tarihi bir akşam yaşıyor. Milli futbolcu, takımının zorlu randevusunda ilk 11'deki yerini aldı. İşte Real Madrid'in kadrosu...

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 18:44 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 21:06
Arda Güler Liverpool - Real Madrid maçına ilk 11’de başlıyor!

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UEFA'nın 1 numaralı kulüp organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli maçlar oynanmaya devam ediyor. Turnuvayı en çok kazanan takım olma unvanını elinde bulunduran İspanyol devinde Arda Güler'in durumu merakla bekleniyordu. Carlo Ancelotti, milli yıldız hakkındaki kararını verdi ve ilk 11'de sahaya sürecek.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Liverpool - Real Madrid maçı saat 23.00'te başlayacak. Zorlu randevu tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

382 DAKİKA OYNADI

Milli futbolcu Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla sadece 382 dakika forma giyebildi. Yıldız futbolcu, Leganes karşısında Valverde'nin kullandığı serbest vuruşta topa dokunan son isim olduğu için hanesine asist yazdırdı. Gol atma başrısı ise gösteremedi.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

6 PUANI VAR

Real Madrid bu sezon oynadığı karşılaşmada 2 galibiyet 2 de mağlubiyet aldı. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri Borusia Dortmund ve Stuttgart'ı yenerken Lille ile Milan'a mağlup olarak 6 puan alabildi.

Real Madrid'in bu sezonki maçları

Tarih Rakip Sonuç Durum
17 Eylül 2024 Stuttgart 3 - 1 🟩
2 Ekim 2024 Lille 1 - 0 🟥
22 Ekim 2024 Borussia Dortmund 5 - 2 🟩
5 Kasım 2024 Milan 1 - 3 🟥
27 Kasım 2024 Liverpool -
10 Aralık 2024 Atalanta -
22 Ocak 2025 Salzburg -
29 Ocak 2025 Brest -

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Liverpool maçına ilk 11'de başlıyor.

REAL MADRID
Thibaut Courtois
Federico Valverde
Marco Asensio
Antonio Rüdiger
Ferland Mendy
Arda Güler
Eduardo Camavinga
Luka Modrić
Jude Bellingham
Kylian Mbappé
Brahim Díaz
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