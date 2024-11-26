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Beşiktaş Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yolların ayrıldığını duyurdu

Beşiktaş Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 00:31 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 00:54
Beşiktaş Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yolların ayrıldığını duyurdu

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Beşiktaş Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yolların ayrıldığını duyurdu.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a emekleri için teşekkür ederiz. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

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