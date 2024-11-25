Denis Draguş (DHA)
1 PUAN FARK VAR
Bu sezon şampiyonluk iddiasıyla lige giren ancak alamadığı puanlarla küme düşme hattına çok yaklaşan Trabzonspor, çok kritik bir sınav veriyor. Karadeniz temsilcisi oynadığı 11 karşılaşamda 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı.
11 puanlı Alanyaspor ile arasında neredeyse fark yok denebilir. Bordo mavililer adına mutlak kazanılması gereken bir maç
Edin Vişça (AA)
SON SIRAYA DEMİR ATTI
Mavi Şimşekler ise uzun süredir yaşadığı sorunların ardından adeta dibe vurdu. Bu sezon sadece 2 beraberlik alan Akdeniz ekibi, 9 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetin dışında puansız ayrılığı karşılaşmalarda mücadele gücü ile öne çıkan Adana Demirspor zorlu deplasmanda bu kez tabloyu tersine çevirmeyi hedefliyor.