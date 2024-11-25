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Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı ilk 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan ve son 3 haftadır da sahadan yenilgiyle ayrılan Trabzonspor, 13. haftanın kapanışında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Bordo mavili ekip rakibini evinde yenerek moral bulmak ve ilerleyen haftalara umutlu bakmak amacında. Ayrıca oyuncu grubunun da kendine gelmesi hedefleniyor. Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor - Adana Demirspor maçı canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 18:55 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 18:59
Trabzonspor’un Adana Demirspor maçı ilk 11’i belli oldu!

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Bu sezon yaptığı iddialı transferlere rağmen şampiyonluk yarışından uzun süre önce kopan Trabzonspor, alt sıralarla bağını koparmak ve bir çıkış yakalamak adına ilk adımı Adana Demirspor karşısında atmak istiyor. Trabzonspor - Adana Demirspor maçı canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Trabzonspor - Adana Demirspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizTrabzonspor - Adana Demirspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan - Serkan, Hüseyin, Batagov, Arif - Umut Güneş, Mendy - Visca, Cham, Cihan - Banza

ADANA DEMİRSPOR:

John David Lundstram (AA)John David Lundstram (AA)

DÜDÜK MEHMET TÜRKMEN'DE

Trabzonspor'un Adana Demirspor ile karşı karşıya geldiği Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Mehmet Türkmen görev yapıyor. Türkmen'in yardımcıları Mehmet Emin Tuğral ve Ali Can Alp. Dördüncü hakem ise Ayberk Demirbaş.

VAR'da Mustafa İlker Coşkun ve AVAR'da İbrahim Bozbey oturuyor.

Denis Draguş (DHA)Denis Draguş (DHA)

1 PUAN FARK VAR

Bu sezon şampiyonluk iddiasıyla lige giren ancak alamadığı puanlarla küme düşme hattına çok yaklaşan Trabzonspor, çok kritik bir sınav veriyor. Karadeniz temsilcisi oynadığı 11 karşılaşamda 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı.

11 puanlı Alanyaspor ile arasında neredeyse fark yok denebilir. Bordo mavililer adına mutlak kazanılması gereken bir maç

Edin Vişça (AA)Edin Vişça (AA)

SON SIRAYA DEMİR ATTI

Mavi Şimşekler ise uzun süredir yaşadığı sorunların ardından adeta dibe vurdu. Bu sezon sadece 2 beraberlik alan Akdeniz ekibi, 9 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetin dışında puansız ayrılığı karşılaşmalarda mücadele gücü ile öne çıkan Adana Demirspor zorlu deplasmanda bu kez tabloyu tersine çevirmeyi hedefliyor.

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