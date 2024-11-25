Bu sezon şampiyonluk iddiasıyla lige giren ancak alamadığı puanlarla küme düşme hattına çok yaklaşan Trabzonspor , çok kritik bir sınav veriyor. Karadeniz temsilcisi oynadığı 11 karşılaşamda 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı.

Edin Vişça (AA)

SON SIRAYA DEMİR ATTI

Mavi Şimşekler ise uzun süredir yaşadığı sorunların ardından adeta dibe vurdu. Bu sezon sadece 2 beraberlik alan Akdeniz ekibi, 9 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetin dışında puansız ayrılığı karşılaşmalarda mücadele gücü ile öne çıkan Adana Demirspor zorlu deplasmanda bu kez tabloyu tersine çevirmeyi hedefliyor.