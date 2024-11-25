Denis Draguş (DHA)

SAVUNMA TAMAMEN DEĞİŞTİ

Teknik direktör Şenol Güneş, Adana Demirspor karşısında defans hattını tamamen değiştirdi. Deneiymli çalıştırıcı sol bekte Eren Elmalı yerine Arif'e şans verirken Pedro Malheiro'nun cezası nedeniyle de Serkan Asan forma giydi. Stoperde ise yeni transfer Arseniy Batagov ve sakatlıktan çıkan Hüseyin Türkmen oynadı. Dört futbolcu da bu sezon ilk defa 11'de şans buldu. Mendy ise orta sahada görevlendirildi.