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Trabzonspor - Adana Demirspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan ve son 3 haftadır da sahadan yenilgiyle ayrılan Trabzonspor, 13. haftanın kapanışında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Bordo mavili ekip rakibini evinde yenerek moral bulmak ve ilerleyen haftalara umutlu bakmak amacında. Ayrıca oyuncu grubunun da kendine gelmesi hedefleniyor. Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor - Adana Demirspor maçı canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 18:55 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 20:36
Trabzonspor - Adana Demirspor | CANLI

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Bu sezon yaptığı iddialı transferlere rağmen şampiyonluk yarışından uzun süre önce kopan Trabzonspor, alt sıralarla bağını koparmak ve bir çıkış yakalamak adına ilk adımı Adana Demirspor karşısında atmak istiyor. Trabzonspor - Adana Demirspor maçı canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Trabzonspor - Adana Demirspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizTrabzonspor - Adana Demirspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan - Serkan, Hüseyin, Batagov, Arif - Umut Güneş, Mendy - Visca, Cham, Cihan - Banza

ADANA DEMİRSPOR: Vedat, Arda Okan, Tolga, Semih, Manev, Maestro, Tayfun, Yusuf Sarı, Nabil, Ali Yavuz, Yusuf Barası

Muhammed Cham'ın gol sevinci (AA)Muhammed Cham'ın gol sevinci (AA)

CHAM VE CİHAN SİFTAH YAPTI

Trabzonspor'un sezon başında kadrosunu kattığı Muhammed Cham ve Cihan Çanak ilk skor katkılarını yaptı. Avusturyalı orta saha Cham ceza sahasına girdikten sonra yaptığı nefis vuruşla fileleri havalandırırken sakatlıklar sonrası A Milli Takım'a yükselen Cihan ise ilk kez asist yaptı.

Denis Draguş (DHA)Denis Draguş (DHA)

SAVUNMA TAMAMEN DEĞİŞTİ

Teknik direktör Şenol Güneş, Adana Demirspor karşısında defans hattını tamamen değiştirdi. Deneiymli çalıştırıcı sol bekte Eren Elmalı yerine Arif'e şans verirken Pedro Malheiro'nun cezası nedeniyle de Serkan Asan forma giydi. Stoperde ise yeni transfer Arseniy Batagov ve sakatlıktan çıkan Hüseyin Türkmen oynadı. Dört futbolcu da bu sezon ilk defa 11'de şans buldu. Mendy ise orta sahada görevlendirildi.

John David Lundstram (AA)John David Lundstram (AA)

MAÇA ÇIKAMADILAR

Trabzonspor'da Pedro Malheiro'nun cezasının yanı sıra sakatlıkları veya hastalıkları nedeniyle forma giyemeyen ve kadroda olmayan isimler de vardı. John Lundstram ve Borna Barisic hastalıkları, Anthony Nwakaeme ve Stefan Savic ise sakatlıkları nedeniyle Adana Demirspor karşısında oynayamadı.

Şenol Güneş ve Serkan Damla (AA)Şenol Güneş ve Serkan Damla (AA)

ŞENOL GÜNEŞ 2. SIRAYA YERLEŞTİ

Trabzonspor - Adana Demirspor maçında kariyerinin 621. karşılaşmasına çıkan Şenol Güneş önemli bir başarıya imza attı. Deneyimli teknik adam, Süper Lig tarihinde Rıza Çalımbay'ın (646) ardından en fazla maçta görev yapan teknik direktör konumundaki Samet Aybaba'yı yakaladı.

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