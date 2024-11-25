Bu sezon yaptığı iddialı transferlere rağmen şampiyonluk yarışından uzun süre önce kopan Trabzonspor, alt sıralarla bağını koparmak ve bir çıkış yakalamak adına ilk adımı Adana Demirspor karşısında atmak istiyor. Trabzonspor - Adana Demirspor maçı canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Trabzonspor - Adana Demirspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğurcan - Serkan, Hüseyin, Batagov, Arif - Umut Güneş, Mendy - Visca, Cham, Cihan - Banza
ADANA DEMİRSPOR: Vedat, Arda Okan, Tolga, Semih, Manev, Maestro, Tayfun, Yusuf Sarı, Nabil, Ali Yavuz, Yusuf Barası
Muhammed Cham'ın gol sevinci (AA)
CHAM VE CİHAN SİFTAH YAPTI
Trabzonspor'un sezon başında kadrosunu kattığı Muhammed Cham ve Cihan Çanak ilk skor katkılarını yaptı. Avusturyalı orta saha Cham ceza sahasına girdikten sonra yaptığı nefis vuruşla fileleri havalandırırken sakatlıklar sonrası A Milli Takım'a yükselen Cihan ise ilk kez asist yaptı.