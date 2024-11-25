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Hedef EuroBasket 2025! Macaristan - Türkiye Basketbol maçı CANLI TAKİP

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 yılında düzenlenecek olan Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmak adına son aşamaya geldi. Macaristan ile deplasmanda karşılaşan 12 Dev Adam, kazandığı takdirde turnuvaya katılım biletini elde edecek. Daha önce farklı kazandığı rakibine karşı aynı başarıyı göstermek isteyen millileri milyonlar ekran başında destekliyor. Macaristan - Türkiye basketbol maçı canlı takibi haberimizde.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 20:00 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 20:37
Hedef EuroBasket 2025! Macaristan - Türkiye Basketbol maçı CANLI TAKİP

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2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız, 4. maçında Macaristan'a konuk oluyor. Kırmızı beyazlılar İstanbul'da elde ettiği başarıyı deplasmanda da tekrarlayarak turnuvaya katılım biletini almayı hedefliyor.

Türkiye Macaristan'ı yenmesi halinde Avrupa Şampiyonası'na katılacak (AA)Türkiye Macaristan'ı yenmesi halinde Avrupa Şampiyonası'na katılacak (AA)

CANLI SKORLAR

1. ÇEYREK | Macaristan: 14-21: Türkiye
2. ÇEYREK | Macaristan: 31-37 :Türkiye
3. ÇEYREK | Macaristan: - :Türkiye
4. ÇEYREK | Macaristan: - :Türkiye

Cedi Osman Türkiye'nin en büyük kozlarından biri (AA)Cedi Osman Türkiye'nin en büyük kozlarından biri (AA)

12 DEV ADAM'IN ADAY KADROSU

Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz, Shane Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Kerem Kuthan Konan (Beşiktaş Fibabanka), Sarper David Mutaf (Bursaspor), Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabacı (Galatasaray), Muhsin Yaşar, Kenan Sipahi (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Furkan Korkmaz (AS Monaco), Onuralp Bitim (Bayern Münih), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)

Türkiye'nin EuroBasket 2025 için önünde tek engel var (AA)Türkiye'nin EuroBasket 2025 için önünde tek engel var (AA)

GALİBİYET YETİYOR

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde gruptaki dördüncü maçında Macaristan'a konuk oluyor. Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 2. sırada bulunan Türkiye, bu mücadeleyi kazanması halinde grupta ilk 3'e girmeyi garantileyecek. Böylelikle Avrupa Şampiyonası bileti garantilenecek.

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