2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız, 4. maçında Macaristan'a konuk oluyor. Kırmızı beyazlılar İstanbul'da elde ettiği başarıyı deplasmanda da tekrarlayarak turnuvaya katılım biletini almayı hedefliyor.