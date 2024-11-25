2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız, 4. maçında Macaristan'a konuk oluyor. Kırmızı beyazlılar İstanbul'da elde ettiği başarıyı deplasmanda da tekrarlayarak turnuvaya katılım biletini almayı hedefliyor.
Türkiye Macaristan'ı yenmesi halinde Avrupa Şampiyonası'na katılacak (AA)
CANLI SKORLAR
1. ÇEYREK | Macaristan: 14-21: Türkiye
2. ÇEYREK | Macaristan: 31-37 :Türkiye
3. ÇEYREK | Macaristan: - :Türkiye
4. ÇEYREK | Macaristan: - :Türkiye
Cedi Osman Türkiye'nin en büyük kozlarından biri (AA)
12 DEV ADAM'IN ADAY KADROSU
Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz, Shane Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Kerem Kuthan Konan (Beşiktaş Fibabanka), Sarper David Mutaf (Bursaspor), Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabacı (Galatasaray), Muhsin Yaşar, Kenan Sipahi (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Furkan Korkmaz (AS Monaco), Onuralp Bitim (Bayern Münih), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)