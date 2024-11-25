Fırtına’dan gövde gösterisi! Trabzonspror Adana Demirspor’u 5-0 yendi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor karşısında kazanarak haftalar sonra 3 puanla sahadan ayrıldı. Karşılaşmada Muhammed Cham ve Cihan Çanak ilk skor katkılarını verdi. Fırtına'da savunma hattı tamamen değişti. İşte Trabzonspor - Adana Demirspor maçında yaşananlar...
Trabzonspor Adana Demirspor karşısında kritik bir maça çıktı (AA)
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada paslarla rakip ceza sahası içine giren Cham, kaleci Vedat Karakuş'un üstünden meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0
24. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
43. dakikada ceza sahası içine gönderilen topta Yusuf Sarı'nın gelişine yarım vole vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
Muhammed Cham'ın gol sevinci (AA)
CHAM VE CİHAN SİFTAH YAPTI
Trabzonspor'un sezon başında kadrosunu kattığı Muhammed Cham ve Cihan Çanak ilk skor katkılarını yaptı. Avusturyalı orta saha Cham ceza sahasına girdikten sonra yaptığı nefis vuruşla fileleri havalandırırken sakatlıklar sonrası A Milli Takım'a yükselen Cihan ise ilk kez asist yaptı.
Avusturyalı oyuncu Simon Banza'ya attığı 2 golün servisini yaparken kendisi de 2 kez daha fileleri sarstı.