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Fırtına'dan gövde gösterisi! Trabzonspror Adana Demirspor'u 5-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Trabzonspor, sahadan Muhammed Cham (3) ve Banza'nın (2) golleri ile 5-0 galip ayrılarak 3 hafta sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Bordo mavililer milli ara sonrasında moral depolarken gözler Alanyaspor karşılaşmasına çevrildi. İşte Trabzonspor - Adana Demirspor maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 18:55 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 21:58
Fırtına’dan gövde gösterisi! Trabzonspror Adana Demirspor’u 5-0 yendi

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor karşısında kazanarak haftalar sonra 3 puanla sahadan ayrıldı. Karşılaşmada Muhammed Cham ve Cihan Çanak ilk skor katkılarını verdi. Fırtına'da savunma hattı tamamen değişti. İşte Trabzonspor - Adana Demirspor maçında yaşananlar...

Trabzonspor Adana Demirspor karşısında kritik bir maça çıktı (AA)Trabzonspor Adana Demirspor karşısında kritik bir maça çıktı (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada paslarla rakip ceza sahası içine giren Cham, kaleci Vedat Karakuş'un üstünden meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0

24. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada ceza sahası içine gönderilen topta Yusuf Sarı'nın gelişine yarım vole vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

Muhammed Cham'ın gol sevinci (AA)Muhammed Cham'ın gol sevinci (AA)

CHAM VE CİHAN SİFTAH YAPTI

Trabzonspor'un sezon başında kadrosunu kattığı Muhammed Cham ve Cihan Çanak ilk skor katkılarını yaptı. Avusturyalı orta saha Cham ceza sahasına girdikten sonra yaptığı nefis vuruşla fileleri havalandırırken sakatlıklar sonrası A Milli Takım'a yükselen Cihan ise ilk kez asist yaptı.

Avusturyalı oyuncu Simon Banza'ya attığı 2 golün servisini yaparken kendisi de 2 kez daha fileleri sarstı.

Simon Banza performansıyla galibiyeti getiren isimlerden biri oldu (AA)Simon Banza performansıyla galibiyeti getiren isimlerden biri oldu (AA)

SIMON BANZA CIRO IMMOBILE'Yİ YAKALADI

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Simon Banza, Adana Demirspor maçı öncesinde 6 kez fileleri havalandırmıştı. Deneyimli forvet 2 gol daha atarak mevkidaşı Ciro Immobile'yi yakaladı ve zirvenin ortağı oldu.

Arif Boşluk sol bekte görev yaptı (AA)Arif Boşluk sol bekte görev yaptı (AA)

SAVUNMA TAMAMEN DEĞİŞTİ

Teknik direktör Şenol Güneş, Adana Demirspor karşısında defans hattını tamamen değiştirdi. Deneiymli çalıştırıcı sol bekte Eren Elmalı yerine Arif'e şans verirken Pedro Malheiro'nun cezası nedeniyle de Serkan Asan forma giydi. Stoperde ise yeni transfer Arseniy Batagov ve sakatlıktan çıkan Hüseyin Türkmen oynadı. Dört futbolcu da bu sezon ilk defa 11'de şans buldu. Mendy ise orta sahada görevlendirildi.

John David Lundstram (AA)John David Lundstram (AA)

MAÇA ÇIKAMADILAR

Trabzonspor'da Pedro Malheiro'nun cezasının yanı sıra sakatlıkları veya hastalıkları nedeniyle forma giyemeyen ve kadroda olmayan isimler de vardı. John Lundstram ve Borna Barisic hastalıkları, Anthony Nwakaeme ve Stefan Savic ise sakatlıkları nedeniyle Adana Demirspor karşısında oynayamadı.

Şenol Güneş ve Serkan Damla (AA)Şenol Güneş ve Serkan Damla (AA)

ŞENOL GÜNEŞ 2. SIRAYA YERLEŞTİ

Trabzonspor - Adana Demirspor maçında kariyerinin 621. karşılaşmasına çıkan Şenol Güneş önemli bir başarıya imza attı. Deneyimli teknik adam, Süper Lig tarihinde Rıza Çalımbay'ın (646) ardından en fazla maçta görev yapan teknik direktör konumundaki Samet Aybaba'yı yakaladı.

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