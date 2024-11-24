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Victor Osimhen'in bonservisi için hazırlar! Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen için uzun süredir hareketli olan transfer gündemi adeta alev aldı. Nijeryalı forvetin nereye gideceği yönünde pek çok iddia ortaya atılırken takımda kalma ihtimali de en az ilk seçenek kadar yüksek. 25 yaşındaki forvetin bonservisini ödeyecek kulüp ise hazır ve görüşmeler başlayacak. İşte detaylar..

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 16:42 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 16:47
Victor Osimhen’in bonservisi için hazırlar! Galatasaray’a kötü haber

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Attığı gollerle Galatasaray'a iki şampiyonluk kazandıran Mauro Icardi'nin alternatifi olarak Michy Batshuayi transfer edilmişti.

Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen Napoli'den kiralanmıştı. Nijeryalı futbolcu uzun süredir gündeminde olduğu Avrupa devlerinin listesine girmeyi yine başardı.

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MUHTEŞEM BAŞLADI

Galatasaray'a imzası birçok kişi tarafından imkansız görülen ve teknik direktör Okan Buruk'un da ilk etapta şaşırdığını açıkladığı Victor Osimhen, sarı kırmızılı forma ile bugüne kadar 10 maça çıktı.

Söz konusu karşılaşmalarda 8 gol atan golcü futbolcu, 4 de asist yaptı. Kendisine yazılmayan gollerin ardından dün akşam da Hakim Ziyech'in boş kale yerin topu auta atması nedeniyle hanesine işlenmeyen skor katkıları bu istatistikleri daha da yukarı çekecekti.

Performansıyla herkesi memnun eden Osimhen, Tottenham karşısındaki ezici oyunuyla kalitesini Avrupa'ya bir kez daha kanıtladı.

Victor Osimhen Avrupa'nın dev takımlarının listesinde (AA)Victor Osimhen Avrupa'nın dev takımlarının listesinde (AA)

DEVLER PEŞİNDE

Sarı kırmızılı ekibin yıldızı Victor Osimhen için özellikle İtalya ve İngiltere'den kulüplerin ilgisinin olduğu yönünde iddialar basında yer alıyor. Yurt dışında medyanın yoğun ilgi gösterdiği dev golcü için daha önce PSG ve Al Ahli de girişimlerde bulunmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Santrfor arayışındaki Chelsea ile Arsenal'in yanı sıra Joshua Zirkzee'yi göndermek isteyen Manchester United'ın süreçte çok istekli oldukları yönünde haberler geniş yankı uyandırdı.

Milan'ın Rafael Leao karşılığında kadrosuna katmayı hayal ettiği Osimhen için Juventus'un planı ise Vlahovic'in durumuna göre aksiyon almak.

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SERBEST KALMA MADDESİ 75 MİLYON EURO

Sezon başında Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen'in Npoli'den ayrılması için 75 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunuyor.

Bu bedeli ödeyecek takımla masaya oturma hakkı bulunan ünlü forvet için geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu; "Osimhen'in durumu çok net, 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi var. Oyuncunun bonservisine sahip olan Napoli'ye gidip bir kulüp bu parayı verirse ve İtalyan ekibi bunu değerlendirme kararı alırsa iş bitmiyor.

Osimhen'in de rızası gerekiyor. Herhangi bir kulüp hem Osimhen hem de Napoli ile anlaşırsa bize de gelmek zorunda. Mali bir külfeti elbette olacaktır onlar için" demişti.

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YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR!

İspanya'da yayın yapan Fichajes, Victor Osimhen için PSG'nin devrede olduğunu yazdı. Haberde Fransız temsilcisinin geçen sezon yapılan görüşmelerin ardından yine kapıyı çalacağı belirtildi. İtalyan devinin ise elde edebileceği maksimum bonservis bedelini alabilmek adına mücadele vereceği yazıldı. Ayrıca performansıyla yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkan Osimhen'in, en seçkin forvetlerden biri haline geldiği belirtildi.

Bilindiği üzere geçtiğimiz sezon PSG'nin teklifini Napoli kabul etmemişti. Sözü edilen bonservis önerisi ise 130 milyon Euro seviyelerindeydi.

İşte İspanyol medyasında çıkan haber...

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