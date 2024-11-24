Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen Napoli'den kiralanmıştı. Nijeryalı futbolcu uzun süredir gündeminde olduğu Avrupa devlerinin listesine girmeyi yine başardı.

Attığı gollerle Galatasaray 'a iki şampiyonluk kazandıran Mauro Icardi'nin alternatifi olarak Michy Batshuayi transfer edilmişti.

Victor Osimhen Samsunspor ağlarını 2 kez havalandırdı (AA)

MUHTEŞEM BAŞLADI

Galatasaray'a imzası birçok kişi tarafından imkansız görülen ve teknik direktör Okan Buruk'un da ilk etapta şaşırdığını açıkladığı Victor Osimhen, sarı kırmızılı forma ile bugüne kadar 10 maça çıktı.

Söz konusu karşılaşmalarda 8 gol atan golcü futbolcu, 4 de asist yaptı. Kendisine yazılmayan gollerin ardından dün akşam da Hakim Ziyech'in boş kale yerin topu auta atması nedeniyle hanesine işlenmeyen skor katkıları bu istatistikleri daha da yukarı çekecekti.

Performansıyla herkesi memnun eden Osimhen, Tottenham karşısındaki ezici oyunuyla kalitesini Avrupa'ya bir kez daha kanıtladı.