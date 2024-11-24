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Beşiktaş - Göztepe | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile arasındaki puan farkı 13'e çıkan Kartal, evinde kazanarak iddiasını sürdürmek isterken sarı kırmızılılar ise ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. İki güçlü ekibin zorlu randevusundan çıkacak sonuç Avrupa kupaları hedefi için de önem taşıyor. Beşiktaş - Göztepe maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 18:01 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 19:14
Beşiktaş - Göztepe | CANLI

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Üst üste yaşadığı kayıplarla zirveden uzaklaşan ve maç eksiği ile Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşen Beşiktaş, TÜPRAŞ Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk ediyor.

Siyah beyazlı ekip evinde kazanarak hem Avrupa kupaları hedefini diri tutmak hem de şampiyonluk yarışından kopmamak adına iddiasını göstermek amacında. Beşiktaş - Göztepe maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Beşiktaş - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizBeşiktaş - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Rashica, Semih, Uduokhai, Masuaku, Rafa, Emirhan, Gedson

GÖZTEPE: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Isaac, Matsuki, Juan, Romulo.

Mert Günok ceza sınırındaki isimler arasında (AA)Mert Günok ceza sınırındaki isimler arasında (AA)

3 YILDIZ SINIRDA

Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartı olan Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri durumunda 14. haftada Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

Gedson Fernandes Beşiktaş'ın en önemli kozlarından biri (AA)Gedson Fernandes Beşiktaş'ın en önemli kozlarından biri (AA)

KARTAL ÇIKIŞ ARIYOR

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, son haftalarda 8 puan kaybederek lider Galatasaray'ın bir hayli gerisine düştü.

Kara Kartal bu akşam kaybetmesi halinde sezonun geri kalanında rakiplerini yakalama şansının azalmasına engel olamayacak.

6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile 21 puan toplayan Giovanni van Bronckhorst ve öğrencileri, taraftarının önünde hata yapmamak amacında.

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