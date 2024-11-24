Üst üste yaşadığı kayıplarla zirveden uzaklaşan ve maç eksiği ile Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşen Beşiktaş, TÜPRAŞ Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk ediyor.
Siyah beyazlı ekip evinde kazanarak hem Avrupa kupaları hedefini diri tutmak hem de şampiyonluk yarışından kopmamak adına iddiasını göstermek amacında. Beşiktaş - Göztepe maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Beşiktaş - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Rashica, Semih, Uduokhai, Masuaku, Rafa, Emirhan, Gedson
GÖZTEPE: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Isaac, Matsuki, Juan, Romulo.
Mert Günok ceza sınırındaki isimler arasında (AA)
3 YILDIZ SINIRDA
Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartı olan Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri durumunda 14. haftada Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.