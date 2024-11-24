Üst üste yaşadığı kayıplarla zirveden uzaklaşan ve maç eksiği ile Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşen Beşiktaş, TÜPRAŞ Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk ediyor.

Siyah beyazlı ekip evinde kazanarak hem Avrupa kupaları hedefini diri tutmak hem de şampiyonluk yarışından kopmamak adına iddiasını göstermek amacında. Beşiktaş - Göztepe maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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