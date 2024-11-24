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Arda Güler ilk 11'de! Leganes - Real Madrid maçı CANLI

LA Liga'nın 14'üncü haftasında Real Madrid deplasmanda Leganes ile karşı karşıya geliyor. Lider Barcelona'nın 7 puan gerisinde 3. sırada yer alan başkent temsilcisinde milli futbolcumuz Arda Güler ilk 11'de forma giyiyor. Leganes - Real Madrid maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 19:51 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 20:32
Arda Güler ilk 11’de! Leganes - Real Madrid maçı CANLI

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Futbol hayatını Real Madrid'de sürdüren Arda Güler, takımının La Liga'da Leganes ile oynadığı mücadelede ilk 11'de oynuyor. Bu sezon istediği süreleri alamayan milli futbolcu karşılaşmaya damga vurarak kadrodaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Leganes - Real Madrid maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Leganes - Real Madrid maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizLeganes - Real Madrid maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

LEGANES - REAL MADRID MAÇININ İLK 11'LERİ

LEGANES: Dmitrovic, Alti, González, Nastasic, Javi, Tapia, Neyou, Díaz, Brasanac, Munir, de la Fuente

REAL MADRID: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdigier, Fran Garcia, Camavinga, Ceballos, Arda Güler, Bellingham, Mbappe, Vinicius Junior.

Kylian Mbappe Real Madrid'in en önemli gol kozlarından biri (AFP)Kylian Mbappe Real Madrid'in en önemli gol kozlarından biri (AFP)

ZİRVEDEN KOPMAK İSTEMİYOR

14'üncü haftası oynanan La Liga'da 13'üncü açına çıkan Real Madrid, şu ana kadar oynadığı 12 karşılaşmanın 8'ini kazandı. 3'ünden beraberlikle ayrıldı ve 1 mağlubiyet alarak 27 puan topladı.

Lider Barcelona'nın 7 puan gerisinde olan Madrid temsilcisi, eksik maçlarını da kazanarak takibi sürdürmek amacında.

Arda Güler bu sezon istediği süreyi bulmakta zorlandı (IMAGO)Arda Güler bu sezon istediği süreyi bulmakta zorlandı (IMAGO)

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid forması ile 12 maçta 307 dakika sahne lan Arda Güler, skor katkısında bulunamadı. Milli yıldız bu şanssızlığını da kırarak ilk kez tabelaya etki etmeyi hedefliyor.

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