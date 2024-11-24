Arda Güler ilk 11’de! Leganes - Real Madrid maçı CANLI

Futbol hayatını Real Madrid'de sürdüren Arda Güler, takımının La Liga'da Leganes ile oynadığı mücadelede ilk 11'de oynuyor. Bu sezon istediği süreleri alamayan milli futbolcu karşılaşmaya damga vurarak kadrodaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Leganes - Real Madrid maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Leganes - Real Madrid maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
LEGANES - REAL MADRID MAÇININ İLK 11'LERİ
LEGANES: Dmitrovic, Alti, González, Nastasic, Javi, Tapia, Neyou, Díaz, Brasanac, Munir, de la Fuente
REAL MADRID: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdigier, Fran Garcia, Camavinga, Ceballos, Arda Güler, Bellingham, Mbappe, Vinicius Junior.
Kylian Mbappe Real Madrid'in en önemli gol kozlarından biri (AFP)
ZİRVEDEN KOPMAK İSTEMİYOR
14'üncü haftası oynanan La Liga'da 13'üncü açına çıkan Real Madrid, şu ana kadar oynadığı 12 karşılaşmanın 8'ini kazandı. 3'ünden beraberlikle ayrıldı ve 1 mağlubiyet alarak 27 puan topladı.
Lider Barcelona'nın 7 puan gerisinde olan Madrid temsilcisi, eksik maçlarını da kazanarak takibi sürdürmek amacında.