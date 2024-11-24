Arda Güler ilk 11’de! Leganes - Real Madrid maçı CANLI

Arda Güler bu sezon istediği süreyi bulmakta zorlandı (IMAGO)

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid forması ile 12 maçta 307 dakika sahne lan Arda Güler, skor katkısında bulunamadı. Milli yıldız bu şanssızlığını da kırarak ilk kez tabelaya etki etmeyi hedefliyor.