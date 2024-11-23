Uzun süredir hasret olduğu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerin hedefi galibiyetle sahadan ayrılabilmek. Kayserispor - Fenerbahçe maçının canlı takibi takvim.com.tr'de yer almaktadır.
CANLI TAKİP
Kayserispor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
KAYSERİSPOR: Bilal, Hasan Ali, Carole, Kolovetsios, Bourabia, Gökhan, Kartal, Baran, Ramazan, Bahoken, Cardoso.
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Mert, Oğuz, Tadic, En-Nesyri
Fenerbahçe son maçında Sivasspor'u 4-0 yendi (DHA)
FENERBAHÇE 2. SIRADA
Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.
Kayserispor ise 11 karşılaşmada rakiplerini 2 kez yenebildi. 6 defa sahadan beraberlikle ayrıldı ve 3 yenilgi alarak 12 puan toplayabildi. Karşılaşma öncesi 15. basamakta.