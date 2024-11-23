Uzun süredir hasret olduğu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig 'in 13'üncü haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerin hedefi galibiyetle sahadan ayrılabilmek. Kayserispor - Fenerbahçe maçının canlı takibi takvim.com.tr'de yer almaktadır.

Fenerbahçe son maçında Sivasspor'u 4-0 yendi (DHA)

FENERBAHÇE 2. SIRADA

Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

Kayserispor ise 11 karşılaşmada rakiplerini 2 kez yenebildi. 6 defa sahadan beraberlikle ayrıldı ve 3 yenilgi alarak 12 puan toplayabildi. Karşılaşma öncesi 15. basamakta.