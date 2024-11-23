SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kayserispor - Fenerbahçe maçı CANLI TAKİP

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, 13'üncü haftada Kayserispor'a konuk oluyor. Sarı lacivertliler zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmak ve ezeli rakibi Galatasaray'ı takibi sürdürmek istiyor. Kayserispor - Fenerbahçe maçının canlı takibi takvim.com.tr'de yer almaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 14:56 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 15:47
Kayserispor - Fenerbahçe maçı CANLI TAKİP

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Uzun süredir hasret olduğu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerin hedefi galibiyetle sahadan ayrılabilmek. Kayserispor - Fenerbahçe maçının canlı takibi takvim.com.tr'de yer almaktadır.

CANLI TAKİP

Kayserispor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinizKayserispor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

KAYSERİSPOR: Bilal, Hasan Ali, Carole, Kolovetsios, Bourabia, Gökhan, Kartal, Baran, Ramazan, Bahoken, Cardoso.

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Mert, Oğuz, Tadic, En-Nesyri

Fenerbahçe son maçında Sivasspor'u 4-0 yendi (DHA)Fenerbahçe son maçında Sivasspor'u 4-0 yendi (DHA)

FENERBAHÇE 2. SIRADA

Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

Kayserispor ise 11 karşılaşmada rakiplerini 2 kez yenebildi. 6 defa sahadan beraberlikle ayrıldı ve 3 yenilgi alarak 12 puan toplayabildi. Karşılaşma öncesi 15. basamakta.

Fenerbahçe kazanarak Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor (AA)Fenerbahçe kazanarak Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor (AA)

TONUSLUOĞLU YÖNETİYOR

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alıyor.

VAR'da Yaşar Kemal Uğurşu ve AVAR'da Serkan Olguncan oturuyor.

Fenerbahçe hafta içinde Slavia Prag ile karşılaşacak (DHA)Fenerbahçe hafta içinde Slavia Prag ile karşılaşacak (DHA)

PRAG SONRASI GAZİANTEP FK

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın ardından UEFA Avrupa Ligi mesaisine çıkacak. Sarı lacivertli ekip Çekya'nın başkenti Prag'da Slavia Prag ile kozlarını paylaşacak. Ligde ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Kayserispor ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

Jose Mourinhodan Ruben Amorime mesaj! O sözleri açıkladıJose Mourinhodan Ruben Amorime mesaj! O sözleri açıkladı
Jose Mourinho'dan Ruben Amorim'e mesaj! O sözleri açıkladı
Fenerbahçenin yıldızına İtalyadan 2 talip! Ocak ayında teklif yoldaFenerbahçenin yıldızına İtalyadan 2 talip! Ocak ayında teklif yolda
Fenerbahçe'nin yıldızına İtalya'dan 2 talip! Ocak ayında teklif yolda

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 4. Uluslararası STK Fuarı’nda önemli açıklamalarda bulundu
CHP’nin mülakat mağduru olarak tanıttığı isimlerin terör bağlantıları ortaya çıktı
Ahmet Özer’in bir skandalı daha ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun Paris gezisi için usulsüz harcama...
CANLI | Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesi elebaşı Fırat Sarı’dan itiraf: Terör örgütü üyeliğinden hapis yattım | Bebek başı 750 lira!
Kayserispor - Fenerbahçe maçı CANLI TAKİP
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %16.41 zam! Yeni anket verileri geldi! Aylıklar ne kadar artacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 44 il için alarm! İstanbul’a kar geldi! | Sefer iptalleri | HAVA DURUMU
CHP’nin adaylık savaşı tam gaz! Vahap Seçer, Özgür Özel’e yüklendi: 2 forvetim var sözü doğru değil!
İstanbul sağanak ve fırtınanın etkisi altında! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı...
CIA analistinden Joe Biden yorumu! ‘İntihar bombacısı gibi’ dedi: Trump iktidarını baltalamaya çalışıyor
CHP’li Meclis üyesi Nadir Bayram’dan kan donduran vahşet! Gazeteciyi öldüresiye dövdü | Tutuklandı
Donald Trump bakanlarını seçti! Talk Show yıldızından futbolcuya Beyaz Saray’ın yeni yönetimi
Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi düzenlendi... Esra Albayrak’tan Gazze örneği: Masum insanlar acımasızca öldürülüyor
Kayyum sonrası Tunceli’de provokasyon: Terörün ’DEM’i ayaklanma çağrısı yaptı
İsrail’den Beyrut’a hava saldırısı! Hedef Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım mı?
SON DAKİKA