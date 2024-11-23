Jose Mourinho’dan canlı yayında Anderson Talisca açıklaması!

Kayserispor'u 6-2 yenen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, karşılaşma hakkında açıklama yaptı.

Mourinho maç ile ilgili şunları söyledi;""Haklılar, tam olarak dikkatli olmak, tedbirli olmak anlamına gelmiyor. Öndeyseniz savunma yapın fikrinde değilim. Öndeyken goller atmaya devam etmekten yanayım. Goller yedik, çünkü top kayıpları yaptık, o süreçte konsantrasyon düşüktü. Bugün 6 gol attık ama 10 gol de atabilirdik. İyi bir galibiyet aldık. Onların 2 haftaları, bizimse hazırlanmak için 2 günümüz vardı. Dolayısıyla iyi bir galibiyet..."

Bu onların sorumlulukları. Bizler iyi idmanlar hazırlıyoruz ama onlar da gerekeni yapıyor. Zenit maçında iyi bir performans ortaya koydular. Bazen oynatamadığım oyuncular için üzülüyorum ancak formanın hakkını veriyorlar. Her zaman hazırlar. İrfan Can Kahveci'ye teşekkür ediyorum. Gerekirse 15-20 dakika oynayabilirim dedi. Kendisini getirmemizi istedi. Ona teşekkür ediyorum"