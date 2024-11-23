Üst üste elde ettiği 2 şampiyonluk sonrasında üçüncü kez mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Bodrum FK ile kozlarını paylaşıyor. Bodrum FK - Galatasaray maçının canlı takibi takvim.com.tr'de. Bodrum FK - Galatasaray maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Bodrum FK - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz
BODRUM FK - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ
Sipay Bodrum FK: Gökhan | Üzeyir, Celutska, Ajeti, Ege | Fredy, Taylan | Dimitrov, Samet, Gökdeniz | Puşcaş.
Galatasaray: Muslera | Kaan, Metehan, Abdülkerim, Barış | Sallai, Torreira, Sara, Yunus | Mertens, Osimhen.
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi sezonu kapattı (AA)
GALATASARAY'DA 2 EKSİK VAR
Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile Senegalli Ismail Jakobs, sakatlık sebebiyle müsabakada forma giyemiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Tottenham maçında ön çapraz bağı kopan Mauro Icardi ile aşil tendonundan sakatlık yaşayan Ismail Jakobs, oynanacak Sipay Bodrum FK maçında görev alamıyor