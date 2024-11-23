Üst üste elde ettiği 2 şampiyonluk sonrasında üçüncü kez mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Bodrum FK ile kozlarını paylaşıyor. Bodrum FK - Galatasaray maçının canlı takibi takvim.com.tr'de. Bodrum FK - Galatasaray maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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