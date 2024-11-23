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Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, 13'üncü haftada Kayserispor'a konuk oluyor. Sarı lacivertliler zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmak ve ezeli rakibi Galatasaray'ı takibi sürdürmek istiyor. Kanarya'nın ilk 11 de belli oldu. Kayserispor - Fenerbahçe maçının canlı takibi takvim.com.tr'de yer almaktadır.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 14:56 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 15:02
Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı ilk 11’i belli oldu

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Uzun süredir hasret olduğu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerin hedefi galibiyetle sahadan ayrılabilmek. Kayserispor - Fenerbahçe maçının canlı takibi takvim.com.tr'de yer almaktadır.

CANLI TAKİP

Kayserispor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinizKayserispor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

KAYSERİSPOR:

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Mert, Oğuz, Tadic, En-Nesyri

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FENERBAHÇE 2. SIRADA

Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

Kayserispor ise 11 karşılaşmada rakiplerini 2 kez yenebildi. 6 defa sahadan beraberlikle ayrıldı ve 3 yenilgi alarak 12 puan toplayabildi. Karşılaşma öncesi 15. basamakta.

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TONUSLUOĞLU YÖNETİYOR

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alıyor.

VAR'da Yaşar Kemal Uğurşu ve AVAR'da Serkan Olguncan oturuyor.

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PRAG SONRASI GAZİANTEP FK

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın ardından UEFA Avrupa Ligi mesaisine çıkacak. Sarı lacivertli ekip Çekya'nın başkenti Prag'da Slavia Prag ile kozlarını paylaşacak. Ligde ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Kayserispor ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

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