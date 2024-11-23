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Bodrum FK - Galatasaray maçı canlı takip

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 13'üncü haftada Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılı ekip Muğla'da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak ve haftayı kayıpsız kapatarak Avrupa mesaisi öncesinde moral bulmak amacında. Bodrum FK - Galatasaray maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 17:50 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 18:52
Bodrum FK - Galatasaray maçı canlı takip

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Üst üste elde ettiği 2 şampiyonluk sonrasında üçüncü kez mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Bodrum FK ile kozlarını paylaşıyor. Bodrum FK - Galatasaray maçının canlı takibi takvim.com.tr'de. Bodrum FK - Galatasaray maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Bodrum FK - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinizBodrum FK - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz

BODRUM FK - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Sipay Bodrum FK: Gökhan | Üzeyir, Celutska, Ajeti, Ege | Fredy, Taylan | Dimitrov, Samet, Gökdeniz | Puşcaş.

Galatasaray: Muslera | Kaan, Metehan, Abdülkerim, Barış | Sallai, Torreira, Sara, Yunus | Mertens, Osimhen.

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi sezonu kapattı (AA)Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi sezonu kapattı (AA)

GALATASARAY'DA 2 EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile Senegalli Ismail Jakobs, sakatlık sebebiyle müsabakada forma giyemiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Tottenham maçında ön çapraz bağı kopan Mauro Icardi ile aşil tendonundan sakatlık yaşayan Ismail Jakobs, oynanacak Sipay Bodrum FK maçında görev alamıyor

Galatasaray 3 puanla yoluna devam etmek istiyor (AA)Galatasaray 3 puanla yoluna devam etmek istiyor (AA)

GALATASARAY İLK PEŞİNDE

Galatasaray, Bodrum FK'yı yenmesi halinde önemli bir ilke imza atacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 3 puan almasıyla birlikte lig tarihinde ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım olacak. Ayrıca rakibiyle karşılaştığı ilk mücadeleyi de kazanarak ikili rekabette öne geçecek.

Galatasaray AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak (AA)Galatasaray AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak (AA)

HOLLANDA SONRASI EYÜP

Galatasaray, Bodrum FK maçının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alacak. Sarı kırmızılılar, Hollanda'da AZ Alkmaar'a konuk olacak. Ardından Süper Lig'in 14'üncü haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

Ege temsilcisi ise Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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