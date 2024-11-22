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Mourinho kararını verdi! Kayserispor maçında forma onların

Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam edecek. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de zirve takibine devam etmek. Teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçı öncesi bilinmesi gerekenler ve muhtemel 11...

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 11:02 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 11:03
Mourinho kararını verdi! Kayserispor maçında forma onların

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Fenerbahçe, sezon başından beri yaşanan sakatlıklardan en fazla çeken takımlar arasında yer alıyor.

Ligde son olarak Sivasspor karşısına çıkıp 4-0 kazanan Kanarya, milli araya tam 6 sakatıyla girmişti.

Mourinho kararını verdi! Kayserispor maçında forma onların

SAKATLARDAN İYİ HABER

11 günlük süreçte sakatlar bir bir takıma katılmaya başladı. İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Alexander Djiku'nun ardından Allan Saint-Maximin de takımla çalışmalara başladı.

Mourinho kararını verdi! Kayserispor maçında forma onların

Kaysersipor maçıyla birlikte yoğun ve zorlu bir fikstüre girecek olan Sarı-Lacivertliler'de Jose Mourinho, eksiklerin azalmasıyla rahat bir nefes aldı.

Mourinho kararını verdi! Kayserispor maçında forma onların

HAZIRLIK MAÇI SEVİNDİRDİ

Milli arada Portekizli teknik adamı sevindiren bir diğer olay da Zenit ile oynanan hazırlık maçında Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek'in başarılı performansı oldu.

Mourinho kararını verdi! Kayserispor maçında forma onların

FORVETTE EN-NESYRI

Mourinho, Kayseri deplasmanında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

Dünyaca ünlü teknik adamın forvette yine En-Nesyri'yi oynatması bekleniyor. Maximin ve İrfan'ın sakatlıktan yeni dönmesi nedeniyle sağda Tadic, solda Kostic ve 10 numarada Szymanski'nin tercih edilmesi, Mert Müldür'ün sol bekte görev yapması muhtemel.

Mourinho kararını verdi! Kayserispor maçında forma onların

En büyük belirsizlik ise orta sahada yaşanacak. Amrabat'ın yanında oynamak için Fred, İsmail ve Mert Hakan arasında rekabet yaşanacak.

Mourinho kararını verdi! Kayserispor maçında forma onların

STOPERDE FORMA SAMET'İN

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada bu sezon ilk kez forma şansı bulan Samet Akaydin, gösterdiği iyi performansın yanı sıra gol katkısı da sundu.

Mourinho kararını verdi! Kayserispor maçında forma onların

Mourinho, Kayserispor karşısında stoperde Samet ve Becao ikilisine şans verecek.

Mourinho kararını verdi! Kayserispor maçında forma onların

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Mert Müldür, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Kostic, En- Nesyri.

Mourinho kararını verdi! Kayserispor maçında forma onların

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