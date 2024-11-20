Büyük itiraf geldi! Mike Tyson bu yüzden yenilmiş!

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NFL Hall of Fame üyesi Michael Irvin, Jake Paul ile Mike Tyson arasındaki dövüşün aslında bir kurmaca olduğunu savundu. Irvin, dövüşün tamamen sahte olduğunu ve sözleşmede Tyson'ın en güçlü hareketlerini yapmasını engelleyen bir madde olduğunu ileri sürdü. İşte konuya ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) TYSON APARKAT KULLANMADI Tyson'ın ünlü aparkatını kullanmasının yasaklandığını belirten Irvin, bu durumu "dövüşün gerçek bir mücadeleye dönüşmemesi" şeklinde yorumladı. Ona göre, Tyson'ın en güçlü yumruklarından biri olan aparkatın kullanılmaması dövüşün sadece bir şovdan ibaret olduğunu ortaya koyuyordu.