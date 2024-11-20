SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Büyük itiraf geldi! Mike Tyson bu yüzden yenilmiş!

NFL Hall of Fame üyesi Michael Irvin, Jake Paul ile Mike Tyson arasındaki dövüşün kurmaca olduğunu iddia etti. Irvin, dövüş sözleşmesindeki kısıtlamaların Tyson’ı saf dışı bıraktığını paylaştı. Açıklamanın ardından sosyal medyada " Meğer Mike Tyson bu yüzden yenilmiş!" yorumları dikkat çekti. İşte habere ilişkin detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 17:04 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 17:04
Büyük itiraf geldi! Mike Tyson bu yüzden yenilmiş!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

NFL Hall of Fame üyesi Michael Irvin, Jake Paul ile Mike Tyson arasındaki dövüşün aslında bir kurmaca olduğunu savundu. Irvin, dövüşün tamamen sahte olduğunu ve sözleşmede Tyson'ın en güçlü hareketlerini yapmasını engelleyen bir madde olduğunu ileri sürdü. İşte konuya ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TYSON APARKAT KULLANMADI

Tyson'ın ünlü aparkatını kullanmasının yasaklandığını belirten Irvin, bu durumu "dövüşün gerçek bir mücadeleye dönüşmemesi" şeklinde yorumladı. Ona göre, Tyson'ın en güçlü yumruklarından biri olan aparkatın kullanılmaması dövüşün sadece bir şovdan ibaret olduğunu ortaya koyuyordu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SONSUZ GÜÇ KULLANMAK YASAK

Irvin, yapılan dövüş sözleşmesinin her iki dövüşçüye de birbirlerine sonsuz güçle vurmayı yasakladığını paylaştı.Tyson'ın Jake Paul ile gerçek bir mücadele kaydetmesine engel olan bu hükmün dövüşün sonucunu etkileyen önemli bir faktör olduğunu gösterdiğini ifade etti. Bu açıklamalar, dövüşün aslında planlanmış bir şov olduğu iddialarını güçlendirdi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GERÇEK BİR REKABET Mİ?

Dövüş sonrası Jake Paul, Tyson'a zarar vermek istemediği için tam gücünü kullanmadığını açıkladı. Ancak istatistiklere bakıldığında, Paul'ün 278 yumruktan 78'ini isabet ettirirken, Tyson sadece 97 yumruktan 18'ini başarıyla indirdi. Bu da dövüşün gerçek bir rekabetten ziyade planlı bir gösteri olduğunu düşündüren önemli bir detay olarak kaydedildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’den İstanbul ve İzmir’de suya zam kararı! İSKİ tarifeyi otomatiğe bağladı: Her ay zam gelecek
Başkan Erdoğan’dan G20 dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalar
CANLI | Yenidoğan Çetesi davasında üçüncü gün! Yoğun bakım hemşiresi Cansu Akyıldırım: Fırat Sarı ile 3 yıldır ilişkim vardı
Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşmesini anlattı: Hedef terörsüz Türkiye!
Başkan Erdoğan’ın Herzog cevabı İsrail basınında: Türkiye Siyon Kanadı’na geçit vermedi
Jayden Oosterwolde’den flaş sözler! Planım takımdan ayrılmaktı
ASGARİ ÜCRETE 6’LI ZAM HESABI | Başkan Erdoğan açıkladı hesaplar değişti! İşte 2025 asgari ücret tahmini
Galatasaray’dan Beşiktaş’a golcü çalımı! Icardi’nin yerine gelecek
Başkan Erdoğan’dan asgari ücret ve memur zammı açıklaması: Enflasyonun üzerinde olacak | Kırmızı et fiyatları: Talimatı verdim
Adıyaman İndere’de deprem konutları için yoğun çalışma! 6 bin konut tamamlandı
Cumhuriyetçi Parti’de Matt Gaetz krizi! Trump’ın atamasına karşı çıkanlara Jeffrey Epstein tehdidi
Anlaşma tamam! İşte Galatasaray’ın ilk transferi
TBMM’de CHP’li isimlerden eşkıyalık! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın önünü kestiler! Başrolde yine Ali Mahir Başarır var
Servet! Araplar En Nesyri için Fenerbahçe’ye o rakamı önerdi
Ahmet Özer’in FETÖ bağlantılı yeğeni neyin peşindeydi? Böcek siparişi ortaya çıktı
SON DAKİKA