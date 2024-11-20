Büyük itiraf geldi! Mike Tyson bu yüzden yenilmiş!

NFL Hall of Fame üyesi Michael Irvin, Jake Paul ile Mike Tyson arasındaki dövüşün aslında bir kurmaca olduğunu savundu. Irvin, dövüşün tamamen sahte olduğunu ve sözleşmede Tyson'ın en güçlü hareketlerini yapmasını engelleyen bir madde olduğunu ileri sürdü. İşte konuya ilişkin detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
TYSON APARKAT KULLANMADI
Tyson'ın ünlü aparkatını kullanmasının yasaklandığını belirten Irvin, bu durumu "dövüşün gerçek bir mücadeleye dönüşmemesi" şeklinde yorumladı. Ona göre, Tyson'ın en güçlü yumruklarından biri olan aparkatın kullanılmaması dövüşün sadece bir şovdan ibaret olduğunu ortaya koyuyordu.
(Takvim Foto Arşiv)
SONSUZ GÜÇ KULLANMAK YASAK
Irvin, yapılan dövüş sözleşmesinin her iki dövüşçüye de birbirlerine sonsuz güçle vurmayı yasakladığını paylaştı.Tyson'ın Jake Paul ile gerçek bir mücadele kaydetmesine engel olan bu hükmün dövüşün sonucunu etkileyen önemli bir faktör olduğunu gösterdiğini ifade etti. Bu açıklamalar, dövüşün aslında planlanmış bir şov olduğu iddialarını güçlendirdi.