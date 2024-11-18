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MİLLİ MAÇ YAYIN BİLGİLERİ | Karadağ - Türkiye maçı saat kaçta? Karadağ - Türkiye maçı hangi kanalda? Son puan durumu!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için Karadağ karşısına çıkacak. Gruptaki son maçını oynayacak olan Milliler geçtiğimiz aylarda Samsun'da oynadıkları karşılaşmada Karadağ'ı 1-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etmişti. Bu kez Karadağ'da oynanacak karşılaşma, Türkiye’nin grup liderliğini pekiştirebilmesi adına büyük bir öneme sahip.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 10:10 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 10:10
MİLLİ MAÇ YAYIN BİLGİLERİ | Karadağ - Türkiye maçı saat kaçta? Karadağ - Türkiye maçı hangi kanalda? Son puan durumu!

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A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği etkileyici performansın ardından, UEFA Uluslar Ligi'nde de başarılı sonuçlar elde etti. Grupta lider durumda olan Milliler son maçını Karadağ'a karşı oynayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Maç Bilgileri:

Tarih: 19 Kasım 2024

Saat: 22:45

Stadyum: Nikšić Şehir Stadyumu

Hakem: Urs Schnyder (İsviçre Futbol Federasyonu)

Bu heyecan dolu mücadele, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Karadağ - Türkiye Maçı Hangi Kanalda?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son karşılaşma, TV8 kanalında canlı yayınlanacak. Maç, şifresiz olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak. Türkiye'nin bu kritik karşılaşmadaki performansı, grup liderliğini belirleyecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

A Milli Takım'da Hedef Liderlik:

A Milli Takım, Karadağ deplasmanından galip gelerek grubunu lider tamamlamak istiyor. Eğer Türkiye bu maçı kazanırsa, grubunda birinci sırada yer alacak ve adını A Ligi'ne yazdıracak.

Ancak, Milliler'in alacağı sonuçla birlikte Galler-İzlanda karşılaşmasının sonucu da büyük önem taşıyor. İşte olasılıkların ayrıntıları:

Türkiye'nin galibiyeti durumunda Galler-İzlanda maçının sonucuna bakılacak. Eğer Galler üç puan alırsa, Türkiye'nin bir puan önünde yer alacak ve Türkiye, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

Beraberlik durumunda Galler ve İzlanda arasındaki mücadele, grup sıralamasını etkileyen en önemli faktör olacak.

Galler ve İzlanda arasında berabere bir sonuç çıkarsa, Türkiye, Galler'in iki puan önünde A Ligi'ne yükselecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Güncel Puan Durumu:

Türkiye - 11 puan

Galler - 9 puan

İzlanda - 7 puan

Karadağ - 0 puan

Türkiye, gruptan lider çıkmayı hedeflerken, Karadağ karşısında galibiyet alarak A Ligi'ne yükselmek için önemli bir adım atmak istiyor.

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