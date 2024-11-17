Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes | CANLI

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon çıktığı 6 maçta sadece bi mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko ile yoluna yenilgisiz devam ede Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. İki dev ekibin mücadelesini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon çıktığı 6 maçta sadece bi mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko ile yoluna yenilgisiz devam ede Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. İki dev ekibin mücadelesini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
CANLI SKORLAR
1. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 4-4 :Anadolu Efes
2. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: - :Anadolu Efes
3. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: - :Anadolu Efes
4. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: - :Anadolu Efes
EUROLEAGUE'DE FIRTINA GİBİ
Fenerbahçe Beko Avrupa macerasında bu sezon muhteşem bir form yakaladı ve ilk sırada yer alıyor. Kanarya, son 5 maçını da kazanarak iddiasını güçlü bir şekilde gösterdi.
Anadolu Efes ise çift maç haftasında İspanya'y konuk oldu. Baskonia'ya 89-84, Real Madrid'i ise 74-64 yenmeyi başardı.
EFES'İN BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ
Lacivert beyazlılar bu sezon ligde yakaladığı ivme ile adından söz ettirdi. Efes çıktığı 6 karşılaşmada da rakiplerini yenerek çok iyi bir başlangıca imza attı.
Kanarya ise sadece evinde Aliağa Petkim'e 77-65 yenilerek tek kaybını yaşadı.
2 DEPLASMAN ÜST ÜSTE
Fenerbahçe Anadolu Efes maçı sonrasında iki deplasmana çıkacak. Kanarya önce Mersin Spor ardından da Türk Telekom ile karşılaşacak.
Lacivert beyazlı ekip ise gelecek hafta Türk Telekom'u ağırlayacak.