Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes | CANLI

Basketbol Süper Ligi 'nde bu sezon çıktığı 6 maçta sadece bi mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko ile yoluna yenilgisiz devam ede Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. İki dev ekibin mücadelesini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Euroleague'de liderlik koltuğunda oturuyor (AA)

EUROLEAGUE'DE FIRTINA GİBİ

Fenerbahçe Beko Avrupa macerasında bu sezon muhteşem bir form yakaladı ve ilk sırada yer alıyor. Kanarya, son 5 maçını da kazanarak iddiasını güçlü bir şekilde gösterdi.

Anadolu Efes ise çift maç haftasında İspanya'y konuk oldu. Baskonia'ya 89-84, Real Madrid'i ise 74-64 yenmeyi başardı.