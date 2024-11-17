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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes | CANLI

Türk basketbolunun en önemli takımlarından ikisi karşı karşıya geliyor. Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko evinde Anadolu Efes'i ağırlıyor. İki dev ekibin mücadelesinden çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 20:17 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 20:33
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes | CANLI

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Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon çıktığı 6 maçta sadece bi mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko ile yoluna yenilgisiz devam ede Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. İki dev ekibin mücadelesini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Anadolu Efes bu sezon lig maçlarında yenilmedi (AA)Anadolu Efes bu sezon lig maçlarında yenilmedi (AA)

CANLI SKORLAR

1. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 4-4 :Anadolu Efes
2. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: - :Anadolu Efes
3. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: - :Anadolu Efes
4. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: - :Anadolu Efes

Fenerbahçe Euroleague'de liderlik koltuğunda oturuyor (AA)Fenerbahçe Euroleague'de liderlik koltuğunda oturuyor (AA)

EUROLEAGUE'DE FIRTINA GİBİ

Fenerbahçe Beko Avrupa macerasında bu sezon muhteşem bir form yakaladı ve ilk sırada yer alıyor. Kanarya, son 5 maçını da kazanarak iddiasını güçlü bir şekilde gösterdi.

Anadolu Efes ise çift maç haftasında İspanya'y konuk oldu. Baskonia'ya 89-84, Real Madrid'i ise 74-64 yenmeyi başardı.

Anadolu Efes çift maç haftasını 2 galibiyetle kapattı (AA)Anadolu Efes çift maç haftasını 2 galibiyetle kapattı (AA)

EFES'İN BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Lacivert beyazlılar bu sezon ligde yakaladığı ivme ile adından söz ettirdi. Efes çıktığı 6 karşılaşmada da rakiplerini yenerek çok iyi bir başlangıca imza attı.

Kanarya ise sadece evinde Aliağa Petkim'e 77-65 yenilerek tek kaybını yaşadı.

Fenerbahçe Mersin Spor, Anadolu Efes Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek (AA)Fenerbahçe Mersin Spor, Anadolu Efes Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek (AA)

2 DEPLASMAN ÜST ÜSTE

Fenerbahçe Anadolu Efes maçı sonrasında iki deplasmana çıkacak. Kanarya önce Mersin Spor ardından da Türk Telekom ile karşılaşacak.

Lacivert beyazlı ekip ise gelecek hafta Türk Telekom'u ağırlayacak.

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