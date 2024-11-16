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Türkiye - Galler | CANLI TAKİP

UEFA'nın düzenlediği Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Takımımız, Galler ile karşı karşıya geliyor. Şu ana kadar çıktığı 4 karşılaşmada 10 puan toplayarak ilk sırada yer alan Ay Yıldızlılar, rakibini yenerek A ligine yükselmeyi hedefliyor. Türkiye - Galler maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 18:46 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 20:02
Türkiye - Galler | CANLI TAKİP

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Birbirinden önemli futbolcuları kadrosunda bulunduran ve Avrupa Şampiyonası'ndaki çeyrek final sonrasında UEFA Uluslar B Ligi'nde muhteşem bir form yakalayan Bizim Çocuklar, 5'inci maçında Galler'i ağırlıyor. Tek hedef 3 puanla sahadan ayrılarak bir üst tura yükselebilmek.Türkiye - Galler maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Türkiye - Galler maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizTürkiye - Galler maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

TÜRKİYE - GALLER MAÇI İLK 11'LERİ

TÜRKİYE: Mert Günok, Merih Demiral, Abdülkerin Bardakcı, Eren Elmalı, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz,

GALLER: Williams, Davies, Rodon, Wilson, Johnson, Roberts, James, Harris, Thomas, Sheehan

Türkiye son maçında İzlanda'yı yendi (AA)Türkiye son maçında İzlanda'yı yendi (AA)

MERT YENİDEN KALEDE

İzlanda ile karşılaşan ve sahadan 4-2 galibiyetle ayrılan milli takımımızda kalede son olarak Uğurcan Çakır görev yapmıştı. Deneyimli file bekçisi Mert Günok, sakatlığını atlatmasının ardından yeniden eldivenlerini giyerek Galler karşısındaki yerini aldı.

Arda Güler milli takımdaki formunu sürdürmek amacında (AA)Arda Güler milli takımdaki formunu sürdürmek amacında (AA)

HÜCUM HATTINDA DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler karşısındaki hücum hattında değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Başarılı çalıştırıcı, Kenan Yıldız'ın kart cezası nedeniyle Kerem Aktürkoğlu'nu oynatırken sağ kanatta ise İrfan Can Kahveci'nin yerine Yunus Akgün forma giydi. Barış Alper Yılmaz da ileri uçta gol aradı.

Galler ile oynadığımız ilk maç 0-0 sona ermişti (REUTERS)Galler ile oynadığımız ilk maç 0-0 sona ermişti (REUTERS)

TÜRKİYE NE YAPTI?

Grupta 5. maçında Galler ile karşılaşan milli takımımız daha önce çıktığı 4 maçının 3'ünü kazandı. Tek puan kaybını bu akşam karşılaştığı rakibinden 0-0'lık puanla yaşayan Vincenzo Montella ve öğrencileri, İzlanda'yı3-1 ve 4-2, Karadağ'u ise 1-0 yenerek 10 puana ulaştı.

GALLER NE YAPTI?

Bizin Çocuklar'ın rakibi Galler ise 4 karşılaşmanın 2'sini kazanıp 2'sinde de beraberlik elde etti. Türkiye ile 0-0 ve İzlanda ile 2-2 berabere kalan Galliler, Karadağ'ı deplasmanda 2-1, evinde ise 1-0 mağlup etti.

Türkiye Galler'i yenerek A ligine yükselmek amacında (AA)Türkiye Galler'i yenerek A ligine yükselmek amacında (AA)

SON MAÇ KARADAĞ'DA

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye, son maçında Karadağ ile kozlarını paylaşacak. 19 Kasım 2024 Salı tarihinde oynanacak maç 22.45'te başlayacak.

Galler ise evinde İzlanda'yı konuk edecek.

Uluslar Ligi Kupası (GOAL)Uluslar Ligi Kupası (GOAL)

UEFA ULUSLAR B LİGİ PUAN DURUMU

SIRA ÜLKE O P A
1 TÜRKİYE 4 10 +5
2 GALLER 4 8 +2
3 İZLANDA 4 4 -2
4 KARADAĞ 4 0 -5
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