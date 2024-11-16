A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler karşısındaki hücum hattında değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Başarılı çalıştırıcı, Kenan Yıldız'ın kart cezası nedeniyle Kerem Aktürkoğlu'nu oynatırken sağ kanatta ise İrfan Can Kahveci'nin yerine Yunus Akgün forma giydi. Barış Alper Yılmaz da ileri uçta gol aradı.

Galler ile oynadığımız ilk maç 0-0 sona ermişti (REUTERS)

TÜRKİYE NE YAPTI?

Grupta 5. maçında Galler ile karşılaşan milli takımımız daha önce çıktığı 4 maçının 3'ünü kazandı. Tek puan kaybını bu akşam karşılaştığı rakibinden 0-0'lık puanla yaşayan Vincenzo Montella ve öğrencileri, İzlanda'yı3-1 ve 4-2, Karadağ'u ise 1-0 yenerek 10 puana ulaştı.

GALLER NE YAPTI?

Bizin Çocuklar'ın rakibi Galler ise 4 karşılaşmanın 2'sini kazanıp 2'sinde de beraberlik elde etti. Türkiye ile 0-0 ve İzlanda ile 2-2 berabere kalan Galliler, Karadağ'ı deplasmanda 2-1, evinde ise 1-0 mağlup etti.