Birbirinden önemli futbolcuları kadrosunda bulunduran ve Avrupa Şampiyonası'ndaki çeyrek final sonrasında UEFA Uluslar B Ligi'nde muhteşem bir form yakalayan Bizim Çocuklar, 5'inci maçında Galler'i ağırlıyor. Tek hedef 3 puanla sahadan ayrılarak bir üst tura yükselebilmek.Türkiye - Galler maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Türkiye - Galler maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
TÜRKİYE - GALLER MAÇI İLK 11'LERİ
TÜRKİYE: Mert Günok, Merih Demiral, Abdülkerin Bardakcı, Eren Elmalı, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz,
GALLER: Williams, Davies, Rodon, Wilson, Johnson, Roberts, James, Harris, Thomas, Sheehan
Türkiye son maçında İzlanda'yı yendi (AA)
MERT YENİDEN KALEDE
İzlanda ile karşılaşan ve sahadan 4-2 galibiyetle ayrılan milli takımımızda kalede son olarak Uğurcan Çakır görev yapmıştı. Deneyimli file bekçisi Mert Günok, sakatlığını atlatmasının ardından yeniden eldivenlerini giyerek Galler karşısındaki yerini aldı.