Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe | CANLI

THY Euroleague 'de liderlik koltuğunda oturan ve son maçını kazanarak adeta alev alan Fenerbahçe Beko , 10'uncu hafta karşılaşmasında Litvanya'da Zalgiris Kaunas 'ın konuğu oluyor.

Fenerbahçe Beko bir sonraki maçında Virus Bologna ile karşılaşacak (AA)

KANARYA İTALYA YOLCUSU

Zalgiris Kaunas ile Litvanya'da karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 11'inci hafta randevusunda Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. 20 Kasım'da oynanacak maçta Jasikevicius'un öğrencileri yine parkeden galip ayrılabilmek adına mücadele verecek.

Litvanya temsilcisi ise 2 maçı daha kendi evinde oynayacak. Önce Panathinaikos ardından da Baskonia'yı ağırlayacak.