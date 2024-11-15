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Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe | CANLI

Ülkemizi THY Euroleague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, 10'uncu hafta mücadelesinde Zalgiris Kaunas'a konuk oluyor. Sarı lacivertliler zorlu randevuda rakibi yenerek hem liderliğini sürdürmek hem de serisini 5 maç yükseltmek amacında. Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 20:53 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 21:10
Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe | CANLI

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THY Euroleague'de liderlik koltuğunda oturan ve son maçını kazanarak adeta alev alan Fenerbahçe Beko, 10'uncu hafta karşılaşmasında Litvanya'da Zalgiris Kaunas'ın konuğu oluyor.

Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de liderlik koltuğunda oturuyor (AA)Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de liderlik koltuğunda oturuyor (AA)

CANLI SKOR

1. ÇEYREK | Zalgiris Kaunas: 11-8 :Fenerbahçe Beko
2. ÇEYREK | Zalgiris Kaunas: - :Fenerbahçe Beko
3. ÇEYREK | Zalgiris Kaunas: - :Fenerbahçe Beko
4. ÇEYREK | Zalgiris Kaunas: - :Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko bir sonraki maçında Virus Bologna ile karşılaşacak (AA)Fenerbahçe Beko bir sonraki maçında Virus Bologna ile karşılaşacak (AA)

KANARYA İTALYA YOLCUSU

Zalgiris Kaunas ile Litvanya'da karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 11'inci hafta randevusunda Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. 20 Kasım'da oynanacak maçta Jasikevicius'un öğrencileri yine parkeden galip ayrılabilmek adına mücadele verecek.

Litvanya temsilcisi ise 2 maçı daha kendi evinde oynayacak. Önce Panathinaikos ardından da Baskonia'yı ağırlayacak.

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