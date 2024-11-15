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Mauro Icardi sessizliğini bozdu! "Beni aptal yerine koydu"

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin özel hayatı gündemden düşmüyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan yıldız golcünün Wanda Nara ile olan birlikteliği de sonlandı. Arjantin'de tutuklandığı ve Nara'ya şiddet uyguladığı belirtilen Icardi, sessizliğini bozdu. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 15:50 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 15:50
Mauro Icardi sessizliğini bozdu! Beni aptal yerine koydu

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, yine gündemde. Yıldız futbolcu, özel hayatıyla yine tüm dünyada manşet oldu.

Samsunspor maçını tribünden izleyen Mauro Icardi, daha sonra soluğu Arjantin'de aldı. Aslan'ın Arjantinli yıldızı, Avenida Del Libertador'da Wanda Nara'nın yaşadığı eve gitti.

Mauro Icardi. (AA)Mauro Icardi. (AA)
ÇILGINA DÖNDÜ!

Mauro Icardi'nin, Arjantin'de kendisine ait olan ve Nara'nın kızları ile yaşadığı eve gittiği bildirildi. Ancak Arjantinli yıldız evdeyken, Nara'nın eve yeni sevgilisi L-Gante ile geldiği ortaya çıktı.

Mauro Icardi'nin, Wanda Nara-L-Gante çiftini eve almadığı aktarıldı. Yaşanan tartışmanın ardından Wanda Nara'nın eve daha sonra tek geldiği ve yıldız futbolcunun kapıyı açtığı öğrenildi.

Mauro Icardi'nin Wanda ile olan ilişkisi sona erdi. (AA)Mauro Icardi'nin Wanda ile olan ilişkisi sona erdi. (AA)
POLİS ÇAĞIRDI

İddialara göre Mauro Icardi, Wanda Nara'ya kapıyı açtıktan sonra ikili arasında yaşanan tartışma alevlendi. Icardi'nin, "Kızlarımı asla sana bırakmam" diyerek çocukların velayetlerini istediği aktarıldı.

Yaşanan tartışma daha da alevlenirken Wanda Nara şok bir hamle daha yaptı. Ünlü model, 'Kadına şiddet' iddiasında bulunarak Arjantin polisini çağırdı.

Icardi şiddet iddialarını reddetti. (AA)Icardi şiddet iddialarını reddetti. (AA)
ICARDI'DEN AÇIKLAMA

Mauro Icardi, gündeme damga vuran olayın ardından sessizliğini bozdu. Arjantin medyasından Socios del Especteculo'ya konuşan yıldız oyuncu, şunları söyledi:

"Hepsi Wanda'nın abartısı. Hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Orası benim evim ve haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna her şeyi çarpıtıyor. Ona attığım mesajı sosyal medyada gösterip, beni herkesin önünde aptal yerine koydu. Bu da psikolojik şiddettir."

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