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Fenerbahçe - Zenit maçı CANLI TAKİP

Milli ara nedeniyle Trendyol Süper Lig'de bu hafta maça çıkamayacak olan Fenerbahçe, bu sürede Zenit ile hazırlık karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertli ekip rakibini yenmek için sahada. Trabzonspor sonrası Sivasspor'u da yenerek moral bulan Kanarya'da bazı yedek isimler de şans buldu ve hedefleri kendilerini gösterebilmek. Fenerbahçe - Zenit maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 19:48 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 20:41
Fenerbahçe - Zenit maçı CANLI TAKİP

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve UEFA Avrupa Ligi'nde de üst turları hedefleyen Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit ile karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe - Zenit maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

CANLI TAKİP

Fenerbahçe - Zenit maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizFenerbahçe - Zenit maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

FENERBAHÇE - ZENIT MAÇI İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: İrfan Can, Levent, Yusuf, Becao, Kostic, Bartuğ, Zeki, Fred, Oğuz, Tadic, Cenk.

ZENIT: Denis Adamov, Douglas Santos, Nino, Rodrigao, Chistyakov, Barrios, Erokhin, Glushenkov, Akhmetov, Pedro, Sobolev

GOLLER

GOL! Cenk Tosun'dan klasına yakışır bir son vuruş!

Zenit, Erokhin'in golüyle beraberliği yakaladı.

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İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin Zenit ile karşılaştığı hazırlık maçında Zeki Dursun bu sezon ilk defa sarı lacivertli formayı A takım düzeyinde giydi. Rus temsilcisi karşısında oynayan genç futbolcu takımına katkı verebilmek adına mücadele etti.

YEDEKLERE ŞANS

Teknik direktör Jose Mourinho, Zenit mücadelesinde sezon içerisinde fazla oynatmadığı oyuncularına şans verdi. Kalede İrfan Can Eğribayat eldivenlerini giyerken defansta Levent, Yusuf ve Becao mücadele etti. Orta sahada sürekli oynayan Tadic ve Fred'in yanında Bartuğ, Zeki ve Oğuz Aydın yer aldı. İleride ise Cenk Tosun gol aradı.

YEDEKLER ALT YAPIDAN

Fenerbahçe'de Zenit karşısında yedek kulübesi altyapı oyuncularından oluştu.

Sarı-lacivertlilerde kaleciler Osman Ertuğrul Çetin ve Engin Can Biterge'nin yanı sıra Metehan Kurt, Muharrem Çizgili, Mustafa Sezai Gülmez, Şükür Toğrak, Kerem Kayaarası, Kaan Akyazı ve Yiğit Emir Ekiz, teknik heyetten şans bekledi.

Zenit sezonu şampiyonlukla tamamlamayı hedefliyor (Zenit X hesabı)Zenit sezonu şampiyonlukla tamamlamayı hedefliyor (Zenit X hesabı)

ZENIT ZİRVE ORTAĞI

Fenerbahçe'nin rakibi Zenit de yine ikinci sırada bulunuyor. 15 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Petersburg temsilcisi, Krasnodar'ın 1 puan gerisinde. 36 puanı bulunan mavi beyazlılar, sezonun ikinci yarısında şampiyonluğa ulaşmak amacında.

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