Fenerbahçe - Zenit maçı CANLI TAKİP

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve UEFA Avrupa Ligi'nde de üst turları hedefleyen Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit ile karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe - Zenit maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
CANLI TAKİP
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve UEFA Avrupa Ligi'nde de üst turları hedefleyen Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit ile karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe - Zenit maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
CANLI TAKİP
FENERBAHÇE - ZENIT MAÇI İLK 11'LERİ
FENERBAHÇE: İrfan Can, Levent, Yusuf, Becao, Kostic, Bartuğ, Zeki, Fred, Oğuz, Tadic, Cenk.
ZENIT: Denis Adamov, Douglas Santos, Nino, Rodrigao, Chistyakov, Barrios, Erokhin, Glushenkov, Akhmetov, Pedro, Sobolev
GOLLER
GOL! Cenk Tosun'dan klasına yakışır bir son vuruş!
⚽GOL! Cenk Tosun'dan klasına yakışır bir son vuruş! pic.twitter.com/01aoSpN5Pp— TRT Spor (@trtspor) November 15, 2024
Zenit, Erokhin'in golüyle beraberliği yakaladı.
Zenit, Erokhin'in golüyle beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/sz84VeoJL7— TRT Spor (@trtspor) November 15, 2024
İLK KEZ FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'nin Zenit ile karşılaştığı hazırlık maçında Zeki Dursun bu sezon ilk defa sarı lacivertli formayı A takım düzeyinde giydi. Rus temsilcisi karşısında oynayan genç futbolcu takımına katkı verebilmek adına mücadele etti.
YEDEKLERE ŞANS
Teknik direktör Jose Mourinho, Zenit mücadelesinde sezon içerisinde fazla oynatmadığı oyuncularına şans verdi. Kalede İrfan Can Eğribayat eldivenlerini giyerken defansta Levent, Yusuf ve Becao mücadele etti. Orta sahada sürekli oynayan Tadic ve Fred'in yanında Bartuğ, Zeki ve Oğuz Aydın yer aldı. İleride ise Cenk Tosun gol aradı.
YEDEKLER ALT YAPIDAN
Fenerbahçe'de Zenit karşısında yedek kulübesi altyapı oyuncularından oluştu.
Sarı-lacivertlilerde kaleciler Osman Ertuğrul Çetin ve Engin Can Biterge'nin yanı sıra Metehan Kurt, Muharrem Çizgili, Mustafa Sezai Gülmez, Şükür Toğrak, Kerem Kayaarası, Kaan Akyazı ve Yiğit Emir Ekiz, teknik heyetten şans bekledi.
ZENIT ZİRVE ORTAĞI
Fenerbahçe'nin rakibi Zenit de yine ikinci sırada bulunuyor. 15 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Petersburg temsilcisi, Krasnodar'ın 1 puan gerisinde. 36 puanı bulunan mavi beyazlılar, sezonun ikinci yarısında şampiyonluğa ulaşmak amacında.