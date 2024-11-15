Fenerbahçe - Zenit maçı CANLI TAKİP

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve UEFA Avrupa Ligi'nde de üst turları hedefleyen Fenerbahçe , hazırlık maçında Zenit ile karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe Sivasspor'u yenerek yükselişini sürdürdü (AA)

İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin Zenit ile karşılaştığı hazırlık maçında Zeki Dursun bu sezon ilk defa sarı lacivertli formayı A takım düzeyinde giydi. Rus temsilcisi karşısında oynayan genç futbolcu takımına katkı verebilmek adına mücadele etti.

YEDEKLERE ŞANS

Teknik direktör Jose Mourinho, Zenit mücadelesinde sezon içerisinde fazla oynatmadığı oyuncularına şans verdi. Kalede İrfan Can Eğribayat eldivenlerini giyerken defansta Levent, Yusuf ve Becao mücadele etti. Orta sahada sürekli oynayan Tadic ve Fred'in yanında Bartuğ, Zeki ve Oğuz Aydın yer aldı. İleride ise Cenk Tosun gol aradı.

YEDEKLER ALT YAPIDAN

Fenerbahçe'de Zenit karşısında yedek kulübesi altyapı oyuncularından oluştu.

Sarı-lacivertlilerde kaleciler Osman Ertuğrul Çetin ve Engin Can Biterge'nin yanı sıra Metehan Kurt, Muharrem Çizgili, Mustafa Sezai Gülmez, Şükür Toğrak, Kerem Kayaarası, Kaan Akyazı ve Yiğit Emir Ekiz, teknik heyetten şans bekledi.